Студия Rebellion назначила дату выхода Atomfall на конец марта 2025 года

Rebellion Developments объявила дату выхода нового экшен-сурвайвала Atomfall, вдохновленного реальными событиями. Игра выйдет 27 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store). Проект также будет доступен подписчикам Game Pass.

Atomfall уже доступен для предзаказа. Стандартное издание стоит 59,99 долларов и доступно в цифровом и физическом форматах. Делюкс-издание за 79,99 долларов можно приобрести только в цифровом виде. Оно включает ранний доступ к игре за три дня до релиза, «Enhanced Supply Bundle» с улучшениями для персонажа и доступ к будущему дополнению «Story Expansion». Предзаказ любого изданий также дает «Basic Supply Bundle» с уникальным оружием и дополнительными ресурсами.

Atomfall перенесет игроков в 1960-е годы, через пять лет после ядерной катастрофы в вымышленной карантинной зоне на севере Англии. Игроки будут исследовать заброшенные деревни, сражаться и раскрывать тайны, взаимодействуя с загадочными персонажами, скрытыми организациями и мистическими культами.