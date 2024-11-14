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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 28 оценок

Студия Rebellion назначила дату выхода Atomfall на конец марта 2025 года

butcher69
Новости

Rebellion Developments объявила дату выхода нового экшен-сурвайвала Atomfall, вдохновленного реальными событиями. Игра выйдет 27 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store). Проект также будет доступен подписчикам Game Pass.

Atomfall уже доступен для предзаказа. Стандартное издание стоит 59,99 долларов и доступно в цифровом и физическом форматах. Делюкс-издание за 79,99 долларов можно приобрести только в цифровом виде. Оно включает ранний доступ к игре за три дня до релиза, «Enhanced Supply Bundle» с улучшениями для персонажа и доступ к будущему дополнению «Story Expansion». Предзаказ любого изданий также дает «Basic Supply Bundle» с уникальным оружием и дополнительными ресурсами.

Atomfall перенесет игроков в 1960-е годы, через пять лет после ядерной катастрофы в вымышленной карантинной зоне на севере Англии. Игроки будут исследовать заброшенные деревни, сражаться и раскрывать тайны, взаимодействуя с загадочными персонажами, скрытыми организациями и мистическими культами.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Выходит обширное у них начало года. В январе релизнется спин-офф Sniper Elite, который на удивление также получит сезонник с новыми заданиями. А тут полноценный IP новый в марте. Очень интересно глянуть что получится

0
ka27

Когда запел вспомнилось:

0
Dasdag

какая-то всратая наркомания

0
KleptomaniacalAlbert

американский пионер какой-то...

0
Пользователь ВКонтакте

Что случилось? // Андрей Абрамов

-1
Шмоня Натанзон

Сертификаты устарели, обнови.

0