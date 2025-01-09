В Atomfall не будет традиционной квестовой системы

Разработчики из Rebellion раскрыли уникальный подход к созданию Atomfall, своей новой игры на выживание. По словам арт-директора Райана Грина, вместо традиционной квестовой системы основное внимание будет уделено расследованию зацепок, что делает игру отличной от таких классических постапокалиптических проектов, как Fallout.

«С самого начала вы можете идти в любом направлении, выбирать свои пути расследования. Однако из-за скромного начального оснащения некоторые варианты могут обернуться неудачей», — отметил Грин в интервью GamesRadar.

Atomfall больше напоминает классические «Секретные материалы», чем типичные RPG. Игра предлагает интерактивный подход к исследованию загадочного сюжета. Вместо журналов заданий и маркеров целей игроки будут сами искать зацепки, чтобы раскрыть тайны катастрофы, повлекшей за собой события игры.

Студия стремится создать атмосферу паранойи. На пути расследования игроков ждут ложные следы и неверные записи, способные сбить с толку. Однако даже радикальные действия, такие как убийство всех NPC, не лишат игрока возможности завершить игру, раскрывая сюжет через альтернативные пути.

«Теоретически вы можете убить всех персонажей, но все равно найти достаточно информации, чтобы завершить игру», — подчеркнул креативный директор Бен Фишер.

Действие Atomfall разворачивается в 1962 году, в Озерном крае времен холодной войны. Игра вдохновлена британской научной фантастикой, включая «Доктора Кто» и «День триффидов».

Релиз Atomfall запланирован на 27 марта 2025 года для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.