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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 7 990 оценок

Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3: названы самые популярные игры среди пиратов в России

Gutsz
Новости

Этот год, к большому удивлению, вышел богатым на действительно интересные новинки, затрагивающие самые разные жанры и сюжеты. Несмотря на усовершенствованные методы защиты и широкое использование Denuvo, пиратское сообщество геймеров не осталось без внимания. Напротив, в 2023 году им удалось без особых проблем бесплатно ознакомиться с главными игровыми хитами, и порой они это делали даже задолго до официального релиза. И сегодня мы узнали, какие игровые релизы пользовались наибольшей популярностью.

Аналитический портал XYZ School представил список самых популярных игровых релизов на пиратских ресурсах. Увидеть в этом списке популярную пошаговую ролевую игру Baldur's Gate 3 не было сюрпризом, однако проект Larian Studios не стал лидером и попал только в топ-3. Его успешно опередил волшебный экшен Hogwarts Legacy, который занял второе место. Первое место же досталось динамичному экшен-шутеру Atomic Heart. Проект стал лидером по популярности у пиратов во многом благодаря слитому билду игры еще до официального релиза.

Вот как выглядит топ-10 самых популярных игр у пиратов в России:

  1. Atomic Heart
  2. Hogwarts Legacy
  3. Baldur's Gate 3
  4. Resident Evil 4
  5. Starfield
  6. Lies of P
  7. Alan Wake 2
  8. Dead Island 2
  9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1
  10. Lords of the Fallen
-10
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Swit-vlad

Так атомик на пиратке только билд, который до выхода игры был? Яб такое не назвал топ 1 пиратства, потому что недоделанный слитый продукт. имхо)

4
jax baron

хогвартс так же - сборка релизная идеотская.

0
Айзек Фостер

Lies of P это шутка какая-то? ее не взломали и не скоро взломают

2
darkMarshall

Так Atomic не ломанули же, только предрелизная версия доступна, билдовская

2
muxamor2011

наглядный успех вк плей)))

0
devinner

ИМХО, но взламывать Baldur's Gate 3 это зашквар. Такие игры и так не так часто выходят, а игра достойная можно и поддержать разработчика... Да и 2000 не такие и большие деньги.

0
Tokito77

хорошие игры всегда покупают, а пиратки работают как демка

0
muxamor2011

хорошей игре и адекватному издателю нечего боятся пиратства. вон те же сд проджект рэд. вообще дрм защиту в свои игры не ставит. и их игры оказываются на торрентах через 5 минут после релиза. только основная масса все равно идет и покупает а не пиратит.
кто хочет спиратить, сделает это в любом случае. и в любом случае не станет покупать. и наоборот.

0
Сергей8725

Новость перепутали местами, все наоборот атомик и хогвартс только предрелизы есть)

0
Mark500

А что Хогвартс действительно интересная игра? А то не успел еще попробовать.

0
jax baron

Atomic Heart, Hogwarts Legacy - не взломаны нормально- а то что есть - дно сборки,

думаю откуда инфа а тут у нас - выплывают XYZ School - а они те вруны.

0
GuyverDark

Hogwarts Legacy По полне понятной причине...

-1
SharpAelinor

Атомик не ломан, я видел там много с качек было, но врятле его кто то прошёл, там такой билд просто жжесть.

-1