Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3: названы самые популярные игры среди пиратов в России

Этот год, к большому удивлению, вышел богатым на действительно интересные новинки, затрагивающие самые разные жанры и сюжеты. Несмотря на усовершенствованные методы защиты и широкое использование Denuvo, пиратское сообщество геймеров не осталось без внимания. Напротив, в 2023 году им удалось без особых проблем бесплатно ознакомиться с главными игровыми хитами, и порой они это делали даже задолго до официального релиза. И сегодня мы узнали, какие игровые релизы пользовались наибольшей популярностью.
Аналитический портал XYZ School представил список самых популярных игровых релизов на пиратских ресурсах. Увидеть в этом списке популярную пошаговую ролевую игру Baldur's Gate 3 не было сюрпризом, однако проект Larian Studios не стал лидером и попал только в топ-3. Его успешно опередил волшебный экшен Hogwarts Legacy, который занял второе место. Первое место же досталось динамичному экшен-шутеру Atomic Heart. Проект стал лидером по популярности у пиратов во многом благодаря слитому билду игры еще до официального релиза.
Вот как выглядит топ-10 самых популярных игр у пиратов в России:
- Atomic Heart
- Hogwarts Legacy
- Baldur's Gate 3
- Resident Evil 4
- Starfield
- Lies of P
- Alan Wake 2
- Dead Island 2
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1
- Lords of the Fallen
Так атомик на пиратке только билд, который до выхода игры был? Яб такое не назвал топ 1 пиратства, потому что недоделанный слитый продукт. имхо)
хогвартс так же - сборка релизная идеотская.
Lies of P это шутка какая-то? ее не взломали и не скоро взломают
Так Atomic не ломанули же, только предрелизная версия доступна, билдовская
наглядный успех вк плей)))
ИМХО, но взламывать Baldur's Gate 3 это зашквар. Такие игры и так не так часто выходят, а игра достойная можно и поддержать разработчика... Да и 2000 не такие и большие деньги.
хорошие игры всегда покупают, а пиратки работают как демка
хорошей игре и адекватному издателю нечего боятся пиратства. вон те же сд проджект рэд. вообще дрм защиту в свои игры не ставит. и их игры оказываются на торрентах через 5 минут после релиза. только основная масса все равно идет и покупает а не пиратит.
кто хочет спиратить, сделает это в любом случае. и в любом случае не станет покупать. и наоборот.
Новость перепутали местами, все наоборот атомик и хогвартс только предрелизы есть)
А что Хогвартс действительно интересная игра? А то не успел еще попробовать.
Atomic Heart, Hogwarts Legacy - не взломаны нормально- а то что есть - дно сборки,
думаю откуда инфа а тут у нас - выплывают XYZ School - а они те вруны.
Hogwarts Legacy По полне понятной причине...
Атомик не ломан, я видел там много с качек было, но врятле его кто то прошёл, там такой билд просто жжесть.