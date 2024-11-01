Авторы Atomic Heart показали два атмосферных скриншота из третьего DLC

Компания Mundfish представила два новых скриншота для предстоящего третьего дополнения к Atomic Heart. Они были опубликованы накануне Хэллоуина, что придало кадрам мрачную атмосферу.

Дата выхода дополнения пока неизвестна, однако разработчики уже показывали ролик с танцующим роботом и тизер подводного комплекса «Нептун» с бионическим китом.

Atomic Heart доступна на PC, PlayStation и Xbox с 2023 года, а сейчас ведется работа над сериалом по игре.