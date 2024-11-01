Авторы Atomic Heart показали два атмосферных скриншота из третьего DLC

Компания Mundfish представила два новых скриншота для предстоящего третьего дополнения к Atomic Heart. Они были опубликованы накануне Хэллоуина, что придало кадрам мрачную атмосферу.
Дата выхода дополнения пока неизвестна, однако разработчики уже показывали ролик с танцующим роботом и тизер подводного комплекса «Нептун» с бионическим китом.
Atomic Heart доступна на PC, PlayStation и Xbox с 2023 года, а сейчас ведется работа над сериалом по игре.
Им бы пора уже 2 часть выпускать, а они еще только 2 из 4 обещанный ДЛС сделали. Что то капец как долго все
Я считаю, что они наоборот поступают правильно, тем самым создавая качественные(!!!) DLC, продолжительность которых занимает 4-5 часов. Кто-то может поспорить насчет 2-го DLC, но всё, за что её ругают - лютое выбивание из общего концепта вселенной (Я так не считаю).
Какая нафиг 2 часть? Оригиналу еще 2 лет нет.
А сколько по твоему должно пройти?2-3 года между играми нормально, 1 год это конвеер, но 2-3 нормально
Это было нормально году в 2010. А сейчас, чтобы сделать проект AAA класса (а Atomic Heart вполне попадает в эту категорию) необходимо 5-6 лет. Я предполагаю, что у них часть команды занимается DLC, а другая - делает продолжение.
Что то у тебя завышенные хотелки. С релиза игры еще двух лет не прошло. Кто тебе за такой срок выпустит нормальный продукт? Раз в 2 года выпускают только конвеерное хрючево.
Судя по второму скрину возможно будет что то связанное с Элеонорой.
Жаль что не робот заяц из ну погоди, вот это было бы действительно шикарно, если бы мы от него убегали по различным локациям и заманивали его в различные устройства и механизмы и он бы изменялся и становился всё более злым и страшным.
Водный очень интригует. Давно ждал ту подводную лабораторию.
Будет просто, Восторг!
мне оригинальной игры хватило, спасибо, больше не надо
Всё доят и доят игру. Давайте ещё туда мультиплеер завезите, и скины платные....