ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 11 602 оценки

Команда Mundfish поздравила игроков с наступающим Новым годом

monk70 monk70

Студия Mundfish опубликовала праздничное обращение к игрокам в преддверии Нового года. Разработчики отметили, что уходящий год получился насыщенным и богатым на события, эмоции и запоминающиеся моменты.

В своём сообщении команда поблагодарила сообщество за поддержку и подчеркнула, что встречает праздники с чувством тепла и благодарности. В завершение Mundfish пожелала всем «крутого 2026-го».

С наступающим Новым Годом! Этот год получился насыщенным и очень живым - полным новостей, эмоций и моментов, которые хочется сохранить в памяти надолго. Мы встречаем эти праздничные дни с чувством тепла и благодарности. Спасибо, что вы были рядом с нами. Всем крутого 2026-го!
32
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
JIoMTuK

Команде Mundfish уже пора бы выпустить последнее dlc, или хотя бы дату выхода объявить, а они всё поздравляют и поздравляют...

9
Oleg1500jk

Возможно на 3-ю годовщину Atomic Heart выйдет.

sa1958

Близняшек в студию.

6
WerGC

лучший подарок доступ в стим для всех

5
RaptoR BTR

Давно пора и желательно с 70% скидкой!

1
Kentarou

этот сратомик кал лучше бы убрали из Стима. Не надо засорят этим калом. Лучше в егс пусть валят

9
Egik81

А картинка знатная это видимо создатели игры после очередного шопинга на деньги от игроков.В сопровождении телохранителей на крайний пожарный.)))

4
JustA_NiceGuy

Я так понимаю они снега даже не касаются)))

6363

очень жду последнее длс