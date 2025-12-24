Команда Mundfish поздравила игроков с наступающим Новым годом

Студия Mundfish опубликовала праздничное обращение к игрокам в преддверии Нового года. Разработчики отметили, что уходящий год получился насыщенным и богатым на события, эмоции и запоминающиеся моменты.
В своём сообщении команда поблагодарила сообщество за поддержку и подчеркнула, что встречает праздники с чувством тепла и благодарности. В завершение Mundfish пожелала всем «крутого 2026-го».
С наступающим Новым Годом! Этот год получился насыщенным и очень живым - полным новостей, эмоций и моментов, которые хочется сохранить в памяти надолго. Мы встречаем эти праздничные дни с чувством тепла и благодарности. Спасибо, что вы были рядом с нами. Всем крутого 2026-го!
Команде Mundfish уже пора бы выпустить последнее dlc, или хотя бы дату выхода объявить, а они всё поздравляют и поздравляют...
Возможно на 3-ю годовщину Atomic Heart выйдет.
Близняшек в студию.
лучший подарок доступ в стим для всех
Давно пора и желательно с 70% скидкой!
этот сратомик кал лучше бы убрали из Стима. Не надо засорят этим калом. Лучше в егс пусть валят
А картинка знатная это видимо создатели игры после очередного шопинга на деньги от игроков.В сопровождении телохранителей на крайний пожарный.)))
Я так понимаю они снега даже не касаются)))
очень жду последнее длс