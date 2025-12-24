Команда Mundfish поздравила игроков с наступающим Новым годом

Студия Mundfish опубликовала праздничное обращение к игрокам в преддверии Нового года. Разработчики отметили, что уходящий год получился насыщенным и богатым на события, эмоции и запоминающиеся моменты.

С наступающим Новым Годом! Этот год получился насыщенным и очень живым - полным новостей, эмоций и моментов, которые хочется сохранить в памяти надолго. Мы встречаем эти праздничные дни с чувством тепла и благодарности. Спасибо, что вы были рядом с нами. Всем крутого 2026-го!