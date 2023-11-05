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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 729 оценок

Саундтрек из Atomic Heart номинировали на музыкальную премию Hollywood Music in Media Awards

butcher69
Новости

Премия Hollywood Music in Media Awards (HMMA) объявила номинантов 2023 года за партитуры и песни к фильмам и другим визуальным медиа, среди которых лидируют "Барби", "Русалочка" и "Вонка", получившие по четыре номинации.

Но среди всех категорий нашлось место и для игровых проектов. В специальной категории "Score - Video Game (Console & PC)" представлены следующие игры:

  • Assassin's Creed Mirage
  • Atomic Heart
  • Baldur's Gate 3
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI
  • New World Rise of The Angry Earth

14-я церемония вручения наград HMMA состоится в среду, 15 ноября, в зале The Avalon в Голливуде, штат Калифорния.

101
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Кей Овальд

Действительно достойно. Редкая игра из которой я качал саундтрек.

51
ratte88

На деле, просто в играх не замечаешь саундтрек, а во многих играх он годный. Я даже когда в Дум 16 года играл на него внимание не всегда обращал, больше на геймплей, хотя у самого половина треков точно взята с обеих игр. С вульфштайном и дмк тоже самое было.

0
666ANUBIS666

Желаю победы

32
FroZZyChannel

Достойно номинированы, музыка то годная!

15
Anklava
Советую послушать: 👀👍
9
AjarVryn
7
Leo Rouse

Все претенденты имеют отличный саундтрек, который отлично подчеркивает атмосферу и дизайн. Всем кто приплетает политику и тому подобное, желаю пойти потрогать травку и подышать. Игры не про политику и загоны.

5
Dr.Love

Ага. Еще спорт и кино вне политики))

0
warp 37

OST и шутер года, однозначно.

4
luVol

Не, ну шутер года скорее условная колда возьмет)

-5
Omnia Smirnow
4
JusFly_Herp

Розенбаум стильный какой )))

1
Blackalex_2

Lambada качает до сих пор)

3
Scorpion_GamePlay

В остальных играх тоже музыка была?

2
Nesh22GolgJR

А чем тебя обидела музыка из 80-х?

-1
Ceph

Ты либо жирный тролль, либо играл левой пяткой правой ноги. Тот же ОСТ из Балды замечателен.

-4
Димка2010

На недельку до второго...

2
GetJet

Голливуд открывает для себя попсу 80-х из СССР :)

1
AjarVryn

Так они по Рокки 4 и Рембо про СССР узнали.

0
Ely Maze

Очень хорошие ремиксы чего стоит Ламбада и прекрасное далеко из DLC

1
SjKg

Мои топы - Атомик и FF XVI. Я всё сказал.

0
askazanov

Базара нет! Реально топ получилось!!!

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Обьявили бы еще выпуск игры в стиме.

0
Ely Maze

Игра эксклюзив ВК Плей у них с Mundfish вроде как контракт тип для всех игра будет в стиме а для России (может еще где не помню) только ВК Плей

Игра есть в стиме но в России она заболочена а сделано это для привлечения людей в ВК Плей

0
РикоЧико

Через год после релиза всех ДЛС может и выйдеи в Стим. Не думаю что Майндфиш настолько безумцы чтобы договор на вечную эксклюзивность подписывать.

1
Ely Maze РикоЧико

Ну если ВК как то финансировал игру то она вполне может стать и вечным эксклюзивом

0
luVol

Ничего не имею против атомика.
Вопрос не по тему как думаете почему сидипрожекты не включили данный саундтрек в свое радио там песни есть неуместные, а тут прямо хорошее попадание не то, что в радио, а в официальный саундтрек имхо

0
Антетак

Согласен, ничего так трек, но на мой скромный вкус, все же далек от номинантов

0
luVol Антетак

Ну там есть треки на том же радио хуже по исполнению, а тут вышло неплохое попадание в сеттинг. Да и название трека и текст все делалось чисто под игру

0
Executor666

Дожили...Номинанты один другого лучше -_-

0
Rus Gayn

OST Lies of P не хватает и у AW2 тоже не плох

0
6363

Саунтрек там шикарный как новые треки так и ремиксы классики.

0
PolGhost

Странно, что нет TOTK. Главная тема там просто бомба. Но возможно это из-за того, что из запоминающегося в саундтреке TOTK только главная тема и есть

0
Pogosso_

Я не казанова, Комарово (фонк) - просто магия.

0
Eminence

Комарово!

0
iMattz

А где Киберпанк? Там музыка в разы лучше.

-3
AjarVryn

В заставке разве только и то Киберпанк давно вышел.Начал тут Фантом Либерти проходить,вообще параша какая то.Бегаешь просто по какой то свалке помойке.

0
iMattz AjarVryn

В Фантом Либерти музыка вообще огонь. В клубах особенно.
Сама длц тоже хороша, особенно под конец.

0
MeduzaRUS

💪👏

-4
HandsomeRed

Там про СССР, расслабься

-1
MeduzaRUS HandsomeRed

обозначься!

-1
Sogiking

у бг средний саунд, атмосферный, но однотипный, выделяются Raphael’s Final Act, The Power, Down by the River, Song of Balduran, Weeping Dawn, всё остальное вариация данных композиций

-4
Робот Колдун

Down by the River как по мне самая окуительная, 2 часа под неё создавал своего персонажа

1
Sogiking Робот Колдун

там вроде другой микс этого трека

0
Робот Колдун

В этом списке еще и мираж в котором также продолжают эксплуатировать одну музыку еще со 2-ой вроде части

-5
Wolfenstein

а победит skyrim

-5
Jarvis666

Единственный, оригинальный и запоминающийся трек в Атомике, это P1X12, всё, остальное миксы))

-7
Rimasted

Неужели все так плохо, что пришлось такое в номинанты добавлять?

-8
SuumMalumCuique

нифига не получит... ибо есть лучше :)

-11
HomeWork

Да не смешите меня!

-19
Тульский Поцик

Божественная музыка из прошлогодней A Plague Tale Requiem до сих пор в плеере. А в этот трешак-кальку с Биошок даже играть неохота.

-24
_TEZ_

Бывает, лечись

16
BLEKWORT

Люто плюсую. Столько новостей по игре было, а по итогу единственная игра из новинок, которая вообще никак не цепляет.

-6
nick nicko

согласен про кальку биошока.пытался проходить но надоело хотя музычка неплоха временами

-4