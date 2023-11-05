Саундтрек из Atomic Heart номинировали на музыкальную премию Hollywood Music in Media Awards

Премия Hollywood Music in Media Awards (HMMA) объявила номинантов 2023 года за партитуры и песни к фильмам и другим визуальным медиа, среди которых лидируют "Барби", "Русалочка" и "Вонка", получившие по четыре номинации.
Но среди всех категорий нашлось место и для игровых проектов. В специальной категории "Score - Video Game (Console & PC)" представлены следующие игры:
- Assassin's Creed Mirage
- Atomic Heart
- Baldur's Gate 3
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- New World Rise of The Angry Earth
14-я церемония вручения наград HMMA состоится в среду, 15 ноября, в зале The Avalon в Голливуде, штат Калифорния.
Действительно достойно. Редкая игра из которой я качал саундтрек.
На деле, просто в играх не замечаешь саундтрек, а во многих играх он годный. Я даже когда в Дум 16 года играл на него внимание не всегда обращал, больше на геймплей, хотя у самого половина треков точно взята с обеих игр. С вульфштайном и дмк тоже самое было.
Желаю победы
Достойно номинированы, музыка то годная!
Все претенденты имеют отличный саундтрек, который отлично подчеркивает атмосферу и дизайн. Всем кто приплетает политику и тому подобное, желаю пойти потрогать травку и подышать. Игры не про политику и загоны.
Ага. Еще спорт и кино вне политики))
OST и шутер года, однозначно.
Не, ну шутер года скорее условная колда возьмет)
Розенбаум стильный какой )))
Lambada качает до сих пор)
В остальных играх тоже музыка была?
А чем тебя обидела музыка из 80-х?
Ты либо жирный тролль, либо играл левой пяткой правой ноги. Тот же ОСТ из Балды замечателен.
На недельку до второго...
Голливуд открывает для себя попсу 80-х из СССР :)
Так они по Рокки 4 и Рембо про СССР узнали.
Очень хорошие ремиксы чего стоит Ламбада и прекрасное далеко из DLC
Мои топы - Атомик и FF XVI. Я всё сказал.
Базара нет! Реально топ получилось!!!
Обьявили бы еще выпуск игры в стиме.
Игра эксклюзив ВК Плей у них с Mundfish вроде как контракт тип для всех игра будет в стиме а для России (может еще где не помню) только ВК Плей
Игра есть в стиме но в России она заболочена а сделано это для привлечения людей в ВК Плей
Через год после релиза всех ДЛС может и выйдеи в Стим. Не думаю что Майндфиш настолько безумцы чтобы договор на вечную эксклюзивность подписывать.
Ну если ВК как то финансировал игру то она вполне может стать и вечным эксклюзивом
Ничего не имею против атомика.
Вопрос не по тему как думаете почему сидипрожекты не включили данный саундтрек в свое радио там песни есть неуместные, а тут прямо хорошее попадание не то, что в радио, а в официальный саундтрек имхо
Согласен, ничего так трек, но на мой скромный вкус, все же далек от номинантов
Ну там есть треки на том же радио хуже по исполнению, а тут вышло неплохое попадание в сеттинг. Да и название трека и текст все делалось чисто под игру
Дожили...Номинанты один другого лучше -_-
OST Lies of P не хватает и у AW2 тоже не плох
Саунтрек там шикарный как новые треки так и ремиксы классики.
Странно, что нет TOTK. Главная тема там просто бомба. Но возможно это из-за того, что из запоминающегося в саундтреке TOTK только главная тема и есть
Я не казанова, Комарово (фонк) - просто магия.
Комарово!
А где Киберпанк? Там музыка в разы лучше.
В заставке разве только и то Киберпанк давно вышел.Начал тут Фантом Либерти проходить,вообще параша какая то.Бегаешь просто по какой то свалке помойке.
В Фантом Либерти музыка вообще огонь. В клубах особенно.
Сама длц тоже хороша, особенно под конец.
💪👏
Там про СССР, расслабься
обозначься!
у бг средний саунд, атмосферный, но однотипный, выделяются Raphael’s Final Act, The Power, Down by the River, Song of Balduran, Weeping Dawn, всё остальное вариация данных композиций
Down by the River как по мне самая окуительная, 2 часа под неё создавал своего персонажа
там вроде другой микс этого трека
В этом списке еще и мираж в котором также продолжают эксплуатировать одну музыку еще со 2-ой вроде части
а победит skyrim
Единственный, оригинальный и запоминающийся трек в Атомике, это P1X12, всё, остальное миксы))
Неужели все так плохо, что пришлось такое в номинанты добавлять?
нифига не получит... ибо есть лучше :)
Да не смешите меня!
Божественная музыка из прошлогодней A Plague Tale Requiem до сих пор в плеере. А в этот трешак-кальку с Биошок даже играть неохота.
Бывает, лечись
Люто плюсую. Столько новостей по игре было, а по итогу единственная игра из новинок, которая вообще никак не цепляет.
согласен про кальку биошока.пытался проходить но надоело хотя музычка неплоха временами