В сюжетном дополнении для Atomic Heart появятся Близняшки

Близняшки Левая и Правая стали самыми узнаваемыми персонажами в Atomic Heart. Роботы-балерины завоевали огромную популярность благодаря своей важной роли в общем повествовании сюжета игры. Несмотря на финальные события экшена, их можно будет увидеть уже в первом дополнении "Инстинкт Истребления", которое выйдет в августе.
Какая роль будет отведена знаменитым Близняшкам в сюжетном расширении для Atomic Heart пока не совсем ясно. Разработчики официально не сообщали об участии героинь в событиях дополнения, однако это подтверждает одна из актрис озвучки. По словам девушки, которая подарила голос одной из Близняшек, у неё записаны реплики для диалогов в DLC. При этом она не стала раскрывать подробности появления своей героини.
Первое дополнение для Atomic Heart расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации основной истории Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.
Повторно отправиться в необычный мир роботов Atomic Heart можно будет уже в следующем месяце. Выход дополнения "Инстинкт истребления" запланирован на 2 августа для ПК и консолей.
Близняшки это хорошо)
Хехе) Приколдесно)
Ммм, близняшки 👀
Да-да, именно поэтому
Хотелось что бы полностью показали историю близняшек (жаль что им в игре мало времени уделили) и собственно супруги ГГ,но это если и будет то скорее всего во второй части.
А так ещё очень бы хотелось что бы добавили зайца робота в виде босса из ну погоди и что бы он был аля немезис,менялся по мере прохождения и сражений с ним,вот это было бы действительно круто и интересно.
Прочитайте книгу "предыстория "предприятия 3826"" там узнаете про жену гг
Хочется именно нормального повествования с миссиями,что бы опять же сделали миссию в Болгарии где и погибла Екатерина,как Сеченов над всем этим работал и т.д. вот это было бы действительно очень интересно.
И как вы хотите это в игре? Управлять Сеченовым в лаборатории?😁
И заяц этот был бы не канон
Зачем им управлять,он просто будет ключевым персонажем в повествовании.
Я вообще не верил в то, что они намериваются именно 4 сюжетных длс выпускать, а оно так в действительности и до сих пор чет не верится
Скорее всего добавят на уровне команды приказа атаки на цель, идея вполне себе. Ну и сюжетные взаимодействия.
По словам девушки, которая подарила голос одной из Близняшек.
Я что-то не припомню чтобы они в игре говорили🤔 Кто помнит в какой сцене они говорили?
ну может стоны)
я то же хз, где они говорили.
Мммм стоны..
Когда ключ от машины отдавали в начале игры.
и то говорила только одна
Спасибо. Я уже и забыл что она что-то говорила, помню что ключ
Да хоть тройняшки, всем плевать. Вы лучше геймплей нормальный добавьте, да и сюжет хороший. А ещё можно графику подтянуть. А они радуются, что добавили каких-то Хреньняшек.
Свет клином сошёлся на этих близняшках? Раздули на весь интернет.
Еше и хлебало было впадлу рисовать и анимировать.
Пройду это дополнение на ютубе в быстрой перемотке и это не потому что моё ведро не тянет игру. Мне просто в падлу её качать и самостоятельно проходить, так как она того не стоит. Геймплей скучный и унылый.
Не надоело трупа мусолить как ленина ?))))))
Ты трупом назвал успешную игру? хД
Не обращай внимания, этот клоун поливает AH с февраля, с момента регистрации. Несколько месяцев ноет, что игра овно и ее все забыли.
Так она пофакту то и есть ......... Назови хоть одного, кроме "кричащих что наша" которое хотья бы вспоминают ее где либо.Темболие показатель что она с момента выхода и до теперь висит в гемпасе и там и останется))))))
Эмми... в war thunder сделали временный ивент с роботами из atomic heart
Сейчас Атомик это самая популярная игра от Русских разработчиков да и вообще мало какие игры использовали тематику СССР