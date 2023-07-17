В сюжетном дополнении для Atomic Heart появятся Близняшки ©

Близняшки Левая и Правая стали самыми узнаваемыми персонажами в Atomic Heart. Роботы-балерины завоевали огромную популярность благодаря своей важной роли в общем повествовании сюжета игры. Несмотря на финальные события экшена, их можно будет увидеть уже в первом дополнении "Инстинкт Истребления", которое выйдет в августе.

Какая роль будет отведена знаменитым Близняшкам в сюжетном расширении для Atomic Heart пока не совсем ясно. Разработчики официально не сообщали об участии героинь в событиях дополнения, однако это подтверждает одна из актрис озвучки. По словам девушки, которая подарила голос одной из Близняшек, у неё записаны реплики для диалогов в DLC. При этом она не стала раскрывать подробности появления своей героини.

Первое дополнение для Atomic Heart расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации основной истории Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Повторно отправиться в необычный мир роботов Atomic Heart можно будет уже в следующем месяце. Выход дополнения "Инстинкт истребления" запланирован на 2 августа для ПК и консолей.