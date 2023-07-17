Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 622 оценки

В сюжетном дополнении для Atomic Heart появятся Близняшки

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Gutsz
Новости

Близняшки Левая и Правая стали самыми узнаваемыми персонажами в Atomic Heart. Роботы-балерины завоевали огромную популярность благодаря своей важной роли в общем повествовании сюжета игры. Несмотря на финальные события экшена, их можно будет увидеть уже в первом дополнении "Инстинкт Истребления", которое выйдет в августе.

Какая роль будет отведена знаменитым Близняшкам в сюжетном расширении для Atomic Heart пока не совсем ясно. Разработчики официально не сообщали об участии героинь в событиях дополнения, однако это подтверждает одна из актрис озвучки. По словам девушки, которая подарила голос одной из Близняшек, у неё записаны реплики для диалогов в DLC. При этом она не стала раскрывать подробности появления своей героини.

Первое дополнение для Atomic Heart расскажет, что произошло в антиутопическом мире после кульминации основной истории Atomic Heart. Игрокам предстоит путешествие по новому комплексу Менделеева и окружающей его болотистой местности, где они смогут узнать правду об Элеаноре.

Повторно отправиться в необычный мир роботов Atomic Heart можно будет уже в следующем месяце. Выход дополнения "Инстинкт истребления" запланирован на 2 августа для ПК и консолей.

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Комментарии: 32
Ваш комментарий
U1traMagnum

Близняшки это хорошо)

10
FroZZyChannel

Хехе) Приколдесно)

1
Anklava

Ммм, близняшки 👀

0
PolGhost
Роботы-балерины завоевали огромную популярность благодаря своей важной роли в общем повествовании сюжета игры
благодаря своей важной роли в общем повествовании сюжета игры

Да-да, именно поэтому

5
saa0891

Хотелось что бы полностью показали историю близняшек (жаль что им в игре мало времени уделили) и собственно супруги ГГ,но это если и будет то скорее всего во второй части.

А так ещё очень бы хотелось что бы добавили зайца робота в виде босса из ну погоди и что бы он был аля немезис,менялся по мере прохождения и сражений с ним,вот это было бы действительно круто и интересно.

3
666ANUBIS666

Прочитайте книгу "предыстория "предприятия 3826"" там узнаете про жену гг

-1
saa0891 666ANUBIS666

Хочется именно нормального повествования с миссиями,что бы опять же сделали миссию в Болгарии где и погибла Екатерина,как Сеченов над всем этим работал и т.д. вот это было бы действительно очень интересно.

2
666ANUBIS666 saa0891

И как вы хотите это в игре? Управлять Сеченовым в лаборатории?😁

-1
666ANUBIS666

И заяц этот был бы не канон

-1
saa0891 666ANUBIS666

Зачем им управлять,он просто будет ключевым персонажем в повествовании.

1
luVol

Я вообще не верил в то, что они намериваются именно 4 сюжетных длс выпускать, а оно так в действительности и до сих пор чет не верится

2
Hevin

Скорее всего добавят на уровне команды приказа атаки на цель, идея вполне себе. Ну и сюжетные взаимодействия.

1
666ANUBIS666

По словам девушки, которая подарила голос одной из Близняшек.

Я что-то не припомню чтобы они в игре говорили🤔 Кто помнит в какой сцене они говорили?

0
Sprintin

ну может стоны)

я то же хз, где они говорили.

0
CandidAbhainn Sprintin

Мммм стоны..

0
Vetrjak

Когда ключ от машины отдавали в начале игры.

4
SkyraX Vetrjak

и то говорила только одна

0
666ANUBIS666 Vetrjak

Спасибо. Я уже и забыл что она что-то говорила, помню что ключ

0
Авраам Линкольн

Да хоть тройняшки, всем плевать. Вы лучше геймплей нормальный добавьте, да и сюжет хороший. А ещё можно графику подтянуть. А они радуются, что добавили каких-то Хреньняшек.

-3
AndruhaGruz

Свет клином сошёлся на этих близняшках? Раздули на весь интернет.

-7
moblin

Еше и хлебало было впадлу рисовать и анимировать.

-6
Лунамария

Пройду это дополнение на ютубе в быстрой перемотке и это не потому что моё ведро не тянет игру. Мне просто в падлу её качать и самостоятельно проходить, так как она того не стоит. Геймплей скучный и унылый.

-12
zzzvirus1

Не надоело трупа мусолить как ленина ?))))))

-18
Daniskin

Ты трупом назвал успешную игру? хД

8
0ncnjqybr Daniskin

Не обращай внимания, этот клоун поливает AH с февраля, с момента регистрации. Несколько месяцев ноет, что игра овно и ее все забыли.

7
zzzvirus1 0ncnjqybr

Так она пофакту то и есть ......... Назови хоть одного, кроме "кричащих что наша" которое хотья бы вспоминают ее где либо.Темболие показатель что она с момента выхода и до теперь висит в гемпасе и там и останется))))))

-10
666ANUBIS666 zzzvirus1

Эмми... в war thunder сделали временный ивент с роботами из atomic heart

0
Ely Maze zzzvirus1

Сейчас Атомик это самая популярная игра от Русских разработчиков да и вообще мало какие игры использовали тематику СССР

1