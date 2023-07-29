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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 701 оценка

В VK Play началась распродажа Atomic Heart

Simple Jack
Новости

В VK Play началась распродажа Atomic Heart. Экшен от студии Mundfish продается по скидке 34% — за 1649 рублей.

Также платформа снизила цену на «золотое» и «премиум» издания. Первое можно купить за 1919 рублей, а второе — за 2159 рублей. В обе версии входят все четыре будущих дополнения к игре.

26 июля разработчики объявили дату релиза первого DLC к Atomic Heart — «Инстинкт Истребления». Дополнение выйдет 2 августа 2023 года на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. PC-версия будет продаваться эксклюзивно на VK Play.

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