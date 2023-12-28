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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 034 оценки

WARP открывает предзаказ на официальные кресла по Atomic Heart

KoRnEr
Новости

Новые кресала WARP Xd включают 5 моделей, в том числе дизайн по мотивам Atomic Heart, и поступит в продажу в марте 2024 года. До начала февраля будет доступна возможность предварительного заказа кресел со скидкой.

Флагманская модель WARP Xd, разработка которой началась в 2021 году сохраняет характерный дизайн WARP с встроенной поясничной и головной поддержкой, а также включает уникальный магнитный подголовник.

Подлокотники используют специальный механизм регулировки, а также добавлены съемные магнитные подушки. Есть механизм независимого откидывания спинки, а также алюминиевая пятиконечная подставка с колесами.

Модели WARP Xd, включая Xd Atomic Heart, доступны для предварительного заказа от 36 300 до 39 990 рублей на сайте компании.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
muxamor2011

36к за этот кусок китайской экокожи ?) смешная шутка) ему цена 7-8к максимум.
механизм качания еще самый дешманский воткнули... омг. хотя бы мультиблок бы поставили....

1
Unicorling

К сожалению такие кресла давно перевалили за 20к, за 8к можно купить только самое простое кресло, я когда викинг брал 2 года назад оно уже стоило 20к, хотя за год до этого ещё 10к стоило, сейчас страшно смотреть сколько оно стоит

0
muxamor2011 Unicorling

Если вместо понтовых геймерских кресел вы обратите свое внимание на обычную офисную мебель. из разделов мебель для руководителя. то вы сильно удивитесь тамошним ценам. и материалам из которых эту мебель делают. думаю за аналогичные 36к можно без труда найти кресло которым и генеральный газпрома не побрезгает. а не этот кусок китая.
вообще не понимаю людей которые берут нечто подобное геймерское. видимо маркетологи не зря едят свой хлеб.

0
Unicorling muxamor2011

У меня никогда не было, решил взять, пожалел, но поворачивающиеся подлокотники и откидывающаяся спинка удобно, можно менять из положения работа игра за клавой, на - игра на геймпаде.Взял правда не на эко коже, а тканевое, чтоб кошка не сильно драла

0
666ANUBIS666

И употеть с экокожей 😆

1
Rey4rtRO

Близняшка в комплекте?

0