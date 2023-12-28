WARP открывает предзаказ на официальные кресла по Atomic Heart

Новые кресала WARP Xd включают 5 моделей, в том числе дизайн по мотивам Atomic Heart, и поступит в продажу в марте 2024 года. До начала февраля будет доступна возможность предварительного заказа кресел со скидкой.
Флагманская модель WARP Xd, разработка которой началась в 2021 году сохраняет характерный дизайн WARP с встроенной поясничной и головной поддержкой, а также включает уникальный магнитный подголовник.
Подлокотники используют специальный механизм регулировки, а также добавлены съемные магнитные подушки. Есть механизм независимого откидывания спинки, а также алюминиевая пятиконечная подставка с колесами.
Модели WARP Xd, включая Xd Atomic Heart, доступны для предварительного заказа от 36 300 до 39 990 рублей на сайте компании.
36к за этот кусок китайской экокожи ?) смешная шутка) ему цена 7-8к максимум.
механизм качания еще самый дешманский воткнули... омг. хотя бы мультиблок бы поставили....
К сожалению такие кресла давно перевалили за 20к, за 8к можно купить только самое простое кресло, я когда викинг брал 2 года назад оно уже стоило 20к, хотя за год до этого ещё 10к стоило, сейчас страшно смотреть сколько оно стоит
Если вместо понтовых геймерских кресел вы обратите свое внимание на обычную офисную мебель. из разделов мебель для руководителя. то вы сильно удивитесь тамошним ценам. и материалам из которых эту мебель делают. думаю за аналогичные 36к можно без труда найти кресло которым и генеральный газпрома не побрезгает. а не этот кусок китая.
вообще не понимаю людей которые берут нечто подобное геймерское. видимо маркетологи не зря едят свой хлеб.
У меня никогда не было, решил взять, пожалел, но поворачивающиеся подлокотники и откидывающаяся спинка удобно, можно менять из положения работа игра за клавой, на - игра на геймпаде.Взял правда не на эко коже, а тканевое, чтоб кошка не сильно драла
И употеть с экокожей 😆
Близняшка в комплекте?