Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 744 оценки

"Здесь вас никто не побеспокоит" - создатели Atomic Heart продолжают давать подсказки, связанные с секретным анонсом

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butcher69
Новости

Чуть больше недели назад студия Mundfish, создавшая Atomic Heart, пообещала сделать некий анонс от которого пользователи "офигеют". С тех пор они опубликовали уже несколько подсказок, которые, вероятно, как то связаны с ним.

На момент публикации поста авторы опубликовали три из семи подсказок.

Что дальше? Вот вам 1-я из 7 подсказок: Планируя свое путешествие, найдите место, где можно прилечь... в целости и сохранности.
2-я подсказка. Здесь вас никто не побеспокоит. Во всяком случае, какое-то время...
3-я подсказка. Здесь легкая и приятная атмосфера. Позволят ли вам ею насладиться?

Цифры похожи на обратный отсчет и, судя по всему, таинственный анонс состоится уже на следующей неделе.

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Stason4ikRU

Мб что то связанное Лимбо?

1
Кей Овальд

Секрет полишинеля.

0
SkyraX

я офигею от анонса о официальном удалении денувы, остальным они меня не удивят. Ану разрабы давайте удивляйте жду

-1
Allexandrr

Серьёзно, столько статей, столько стримов, реально заспамили весь интернет про эту игру, практически всё про неё знаю и концовку видел, даже их 2, теперь даже покупать не охота, жду когда взломают и выложат полностью проходимую версию.

-3
MeduzaRUS

сеёзнааа?

0
Best wacker

Не нажимай спойлер!!!

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-3