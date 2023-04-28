"Здесь вас никто не побеспокоит" - создатели Atomic Heart продолжают давать подсказки, связанные с секретным анонсом ©

Чуть больше недели назад студия Mundfish, создавшая Atomic Heart, пообещала сделать некий анонс от которого пользователи "офигеют". С тех пор они опубликовали уже несколько подсказок, которые, вероятно, как то связаны с ним.

На момент публикации поста авторы опубликовали три из семи подсказок.

Что дальше? Вот вам 1-я из 7 подсказок: Планируя свое путешествие, найдите место, где можно прилечь... в целости и сохранности.

2-я подсказка. Здесь вас никто не побеспокоит. Во всяком случае, какое-то время...

3-я подсказка. Здесь легкая и приятная атмосфера. Позволят ли вам ею насладиться?

Цифры похожи на обратный отсчет и, судя по всему, таинственный анонс состоится уже на следующей неделе.

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.