Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 626 оценок

"Вы офигеете": Авторы Atomic Heart заинтриговали фанатов таинственным анонсом

©
butcher69
Новости

Сегодня авторы ролевого шутера Atomic Heart опубликовали странное сообщение о скором анонсе в своём Telegram-канале. По словам создателей, подписчики должны будут "офигеть". О чём именно идёт речь, пока не совсем ясно. Быть может поклонники должны "офигеть" от самой манеры подачи анонса. Создатели оставили первую подсказку, которая звучит достаточно просто: "9".

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

26
23
Последние посты по игре Atomic Heart
Энтузиаст добавил в Atomic Heart босса-зайца из "Ну, погоди!"
Энтузиаст добавил в Atomic Heart босса-зайца из "Ну, погоди!"
Перекус во время боя
Перекус во время боя
Хороший вид
Хороший вид
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Лариан Яна

На 9 мая что-то будет?

23
imperatorss

Это самая первая мысль))

1
Робот Колдун

Близняшек будет 9?

9
Shakodzyn

Одна из самых качественно сделанных игр в этом году. Ждём новостей)

6
Floww

Вряд ли речь о длц, может эвент какой прикольный)

1
Randpass

9 мая длс о прошлом гг на войне?

1
A6akap

Знаю, мультик есть такой "9", но сомневаюсь что это к нему отсылка((

0
Аристов--Черный

Люди монетизирующие образ СССР, наверняка и на Дне Победы наварятся(9 мая).

Это я говорю о разрабах, а не о политиках - легко перепутать.

0
Max P

Похоже в новом длс, нужно будет одолеть нового босса, думаю все и так догадались кто он.

0
wimersxss

Та сцена которая длится 9 часов?

0
TRADS80

9 полигон?

0
Neron Clavdius

Заработает на DX9?

0
tvorog8088

Ну а что модельки уже есть из них можно быстро продолжение собрать.

-1
moblin

RTX завезли?

-1
DarkScorpius

а там так нужен RTX?

2
Viperaberus21 DarkScorpius

Вообще-то да ибо если ты не видел у них официальное сотрудничество с нвидиа.

-5
DarkScorpius Viperaberus21

и что? Они одни из немногих, кто сделали вполне себе пристойную картинку без этого костыля, основная задача которого просаживать фпс и стимулировать покупку 4090. Потому что масса других игр с "RTX ON" при посредственной графике жрут ресурсы как не в себя

3
CTELC D.R.

69?

-1
Алан Битаров

Можно будет купить в стиме?

-1
Jarvis666

Сюрприз будет таким: Никаких DLC не будет, у всех купивших заберут игру, а разрабы поделят деньги и свалят за границу. Действительно, все офигеют xD

-7
Neron Clavdius

Ага, и так 9 раз, логично *ули..

0
StingerV

Лучянский зелёных гоблинов завезут скорее всего, так как длс рано ещё, надо выждать время чтоб потом за денюшку по новой выкатить длс

-7
МАХАН МАХАНОВИЧ

Вы так и будете удалять негодные комметы к этой игре? Прям как на ред шадоу ледженц, когда я задал вопрос, мол почему это овно появляется на сайте.

-9