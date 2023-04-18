"Вы офигеете": Авторы Atomic Heart заинтриговали фанатов таинственным анонсом ©

Сегодня авторы ролевого шутера Atomic Heart опубликовали странное сообщение о скором анонсе в своём Telegram-канале. По словам создателей, подписчики должны будут "офигеть". О чём именно идёт речь, пока не совсем ясно. Быть может поклонники должны "офигеть" от самой манеры подачи анонса. Создатели оставили первую подсказку, которая звучит достаточно просто: "9".

Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.

Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.