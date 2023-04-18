"Вы офигеете": Авторы Atomic Heart заинтриговали фанатов таинственным анонсом

Сегодня авторы ролевого шутера Atomic Heart опубликовали странное сообщение о скором анонсе в своём Telegram-канале. По словам создателей, подписчики должны будут "офигеть". О чём именно идёт речь, пока не совсем ясно. Быть может поклонники должны "офигеть" от самой манеры подачи анонса. Создатели оставили первую подсказку, которая звучит достаточно просто: "9".
Atomic Heart переносит игроков в 1950-е годы, в альтернативную историю, где роботы-слуги стали нормой в СССР. Хотя поначалу кажется, что все гармонично, все идет не так, как хотелось бы, когда роботы выходят из себя и начинают нападать на своих хозяев.
Игра доступна на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
На 9 мая что-то будет?
Это самая первая мысль))
Близняшек будет 9?
Одна из самых качественно сделанных игр в этом году. Ждём новостей)
Вряд ли речь о длц, может эвент какой прикольный)
9 мая длс о прошлом гг на войне?
Знаю, мультик есть такой "9", но сомневаюсь что это к нему отсылка((
Люди монетизирующие образ СССР, наверняка и на Дне Победы наварятся(9 мая).
Это я говорю о разрабах, а не о политиках - легко перепутать.
Похоже в новом длс, нужно будет одолеть нового босса, думаю все и так догадались кто он.
Та сцена которая длится 9 часов?
9 полигон?
Заработает на DX9?
Ну а что модельки уже есть из них можно быстро продолжение собрать.
RTX завезли?
а там так нужен RTX?
Вообще-то да ибо если ты не видел у них официальное сотрудничество с нвидиа.
и что? Они одни из немногих, кто сделали вполне себе пристойную картинку без этого костыля, основная задача которого просаживать фпс и стимулировать покупку 4090. Потому что масса других игр с "RTX ON" при посредственной графике жрут ресурсы как не в себя
69?
Можно будет купить в стиме?
Сюрприз будет таким: Никаких DLC не будет, у всех купивших заберут игру, а разрабы поделят деньги и свалят за границу. Действительно, все офигеют xD
Ага, и так 9 раз, логично *ули..
Лучянский зелёных гоблинов завезут скорее всего, так как длс рано ещё, надо выждать время чтоб потом за денюшку по новой выкатить длс
Вы так и будете удалять негодные комметы к этой игре? Прям как на ред шадоу ледженц, когда я задал вопрос, мол почему это овно появляется на сайте.