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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 409 оценок

Avatar: Frontiers Of Pandora снова получила скидку

butcher69
Новости

Avatar: Frontiers of Pandora до сих пор была успешным предприятием Ubisoft, признанной одной из самых красивых игр 2023 года. Но продажи, судя по всему, были не очень высоки, и игра получила очередную скидку на стандартное издание.

Ubisoft уценила Frontiers of Pandora на 25 %. Хотя это все равно меньше, чем месяц назад, когда игра только вышла, предложение все равно может быть приятно, особенно для тех, кто давно хотел попробовать, что же Пандора может предложить любителям приключенческих экшенов.

Avatar: Frontiers of Pandora вышла 7 декабря 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AceTheKing

Дрочильни Юбисофта только по стандартной скидке 70% и выше через год-полтора, держать строй

2
Zlobin_Evgeny

Жалкие попытки продать убогую игру

0
Alcoza1cer

Жаль, что не плохая игра пропадёт

-1
Wing42

Была б не плохая - не дали бы пропасть. Обычная дрочильня от Йобысофта в необычном сеттинге.

-2
Eclair_93

Когда уже на торренте?

-1
AceTheKing

Когда Шальная Императрица вернется (и если вернется)

0
Punisher1

В стиме выйдет тогда посмотрим

-1