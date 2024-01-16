Avatar: Frontiers Of Pandora снова получила скидку

Avatar: Frontiers of Pandora до сих пор была успешным предприятием Ubisoft, признанной одной из самых красивых игр 2023 года. Но продажи, судя по всему, были не очень высоки, и игра получила очередную скидку на стандартное издание.
Ubisoft уценила Frontiers of Pandora на 25 %. Хотя это все равно меньше, чем месяц назад, когда игра только вышла, предложение все равно может быть приятно, особенно для тех, кто давно хотел попробовать, что же Пандора может предложить любителям приключенческих экшенов.
Avatar: Frontiers of Pandora вышла 7 декабря 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
Дрочильни Юбисофта только по стандартной скидке 70% и выше через год-полтора, держать строй
Жалкие попытки продать убогую игру
Жаль, что не плохая игра пропадёт
Была б не плохая - не дали бы пропасть. Обычная дрочильня от Йобысофта в необычном сеттинге.
Когда уже на торренте?
Когда Шальная Императрица вернется (и если вернется)
В стиме выйдет тогда посмотрим