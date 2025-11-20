Демонстрация игрового процесса Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes состоится 20 ноября

Ubisoft запланировала короткую презентацию предстоящего дополнения к Avatar: Frontiers of Pandora. Этот дополнительный контент под названием From the Ashes выйдет 19 декабря 2025 года.

В этот четверг, 20 ноября, в 20:00 МСК издатель предложит видеоэкскурсию, демонстрирующую новые возможности этого дополнения. Обратите внимание, что сюжет дополнения будет связан с сюжетом третьего полнометражного фильма, который выйдет в кинотеатрах в следующем месяце.

Комплект, включающий базовую игру и дополнение From the Ashes, будет доступен для покупки за 39,99 долларов США. Стоимость самого дополнения составит 24,99 доллара США.