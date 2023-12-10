на главную
об игре
Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.2 297 оценок

Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил неизбежный хвалебный трейлер с похвалой от международной прессы, которая, как известно, несколько разделилась в оценке амбициозного проекта, разработанного Massive Entertainment.

На самом деле, оценки, выставленные Avatar: Frontiers of Pandora различными изданиями, были, в основном, положительными, но не слишком. С чем все согласились, так это с технической стороной: Digital Foundry назвала Avatar: Frontiers of Pandora одной из самых впечатляющих игр года с точки зрения графики.

-11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
6363

Кому нужен очередной far cry

1
Sigaretro

Эта игра проживёт недолго, если фильм Кэмерона ухитрился попасть в опалу, то эта нанайская балига от Юбиков скоро просто испарится из инфо поля как Горлум и иже подобное буэ....

0
JustA_NiceGuy

Над графоном постарались. Выглядит игра прекрасно. Можно летать и кайфовать от видов.

0
Serpentrage

Ну тут только за один графон и физику стоит дать готи, и это не ирония. Бенчмарк на следующие 10 лет.

-3
Unicorling

Через 2 года выходит гта 6 какие 10 лет, и бенчмарк чего, графика как графика

0
Serpentrage Unicorling

ты еще про сталкер 2 расскажи =))))))))

-5