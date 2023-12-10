Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил хвалебный трейлер

Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora получил неизбежный хвалебный трейлер с похвалой от международной прессы, которая, как известно, несколько разделилась в оценке амбициозного проекта, разработанного Massive Entertainment.
На самом деле, оценки, выставленные Avatar: Frontiers of Pandora различными изданиями, были, в основном, положительными, но не слишком. С чем все согласились, так это с технической стороной: Digital Foundry назвала Avatar: Frontiers of Pandora одной из самых впечатляющих игр года с точки зрения графики.
Кому нужен очередной far cry
Эта игра проживёт недолго, если фильм Кэмерона ухитрился попасть в опалу, то эта нанайская балига от Юбиков скоро просто испарится из инфо поля как Горлум и иже подобное буэ....
Над графоном постарались. Выглядит игра прекрасно. Можно летать и кайфовать от видов.
Ну тут только за один графон и физику стоит дать готи, и это не ирония. Бенчмарк на следующие 10 лет.
Через 2 года выходит гта 6 какие 10 лет, и бенчмарк чего, графика как графика
ты еще про сталкер 2 расскажи =))))))))