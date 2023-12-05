В свежем трейлере Avatar: Frontiers of Pandora авторы игры рассказали о создании аутентичной истории

Компания Ubisoft Entertainment совместно с разработчиками из студии Massive Entertainment продолжает делиться закулисными подробностями разработки амбициозной Avatar: Frontiers of Pandora. Многообещающий экшен с видом от первого лица обещает перенести игроков на удивительную планету Пандору и близко познакомить с одним из кланов На'ви. В свежем ролике авторы игры поделились некоторыми дополнительными подробностями основного сюжета проекта.

Как отметили в Massive Entertainment, команда разработчиков с самого начала была нацелена на создание аутентичной истории. Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora построен таким образом, чтобы соответствовать духу оригинального фильма и при этом вписываться в общую драматическую историю планеты, несмотря на открытый мир и богатые возможности игрока.

В Avatar: Frontiers of Pandora игроки возьмут под свой контроль настоящего представителя народа На'ви, который был похищен людьми еще в детстве и только спустя годы заточения ему удается обрести свободу. Игрокам вместе с главным героем предстоит лично узнавать главные тайны собственного народа и удивительные возможности планеты, иногда отвлекаясь на противостояние с компанией RDA.

Напомним, ранее стало известно, что разработчики игры получили эксклюзивный доступ к сценариям будущих фильмов Джеймса Кэмерона.

Вступить в схватку со злобным человечеством на планете Пандора можно будет уже очень скоро. Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоится 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.