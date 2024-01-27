Avatar Reckoning отменили - игра была почти готова

Мобильную MMO Avatar Reckoning на Unreal Engine 4 отменили. Разработка была почти завершена, а игру планировали выпустить в первой половине этого года.

Созданием игры занималась компания Archosaur Games. Она не раскрыла причины такого радикального решения, но закрытие связывают с уходом Tencent из проекта после неудачных тестирований.

В Avatar Reckoning игроки должны были взять на себя роль одного из жителей планеты Пандора из народа На'ви, которые обороняют планету от армии, пришедшей забрать ценные ресурсы. Но бороться предстояло не только с людьми, а еще и с агрессивными животными.