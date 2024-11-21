Avowed будет работать "как минимум" в 30 к/с на Series X

Avowed разработчик Obsidian Entertainment позаботится о том, чтобы игра работала на Xbox Series X как минимум на 30 кадрах в секунду, но эта частота кадров не является его целью, по словам директора игры.

В новом интервью с Parris директор игры Кэрри Патель прокомментировала уровень производительности, который следует ожидать на Xbox Series X, сказав, что игра будет работать как минимум на 30 к/с, но этот уровень производительности не является целью команды. На данный момент разработчик полностью занят оптимизацией производительности и стремится предоставить прекрасный мир с максимально возможной частотой кадров.

Судя по этому заявлению, определённо хорошо, что Avowed отложили на февраль 2025 года, так как дополнительное время может позволить разработчику Obsidian потратить больше времени на оптимизацию и обеспечить частоту кадров выше 30 к/с при запуске.

Avowed выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S 18 февраля.