Avowed будет работать "как минимум" в 30 к/с на Series X

Avowed разработчик Obsidian Entertainment позаботится о том, чтобы игра работала на Xbox Series X как минимум на 30 кадрах в секунду, но эта частота кадров не является его целью, по словам директора игры.
В новом интервью с Parris директор игры Кэрри Патель прокомментировала уровень производительности, который следует ожидать на Xbox Series X, сказав, что игра будет работать как минимум на 30 к/с, но этот уровень производительности не является целью команды. На данный момент разработчик полностью занят оптимизацией производительности и стремится предоставить прекрасный мир с максимально возможной частотой кадров.
Судя по этому заявлению, определённо хорошо, что Avowed отложили на февраль 2025 года, так как дополнительное время может позволить разработчику Obsidian потратить больше времени на оптимизацию и обеспечить частоту кадров выше 30 к/с при запуске.
Avowed выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S 18 февраля.
Obsidian совсем скатились
Не удивительно если смотреть на требования у ПК.
Пример Starfield их ничему не учит...
Пока рано говорит. Вон сталкер сколько было разговор, а что вышло...
Да и честно, консоль есть консоль. Всё же 30 кадров для сингл рпг игры в полне приемлимо. Раньше консоли столько и выдавливали из себя.
Вопрос будет если они на пк релизнут Avowed, а там сырое, косо будет как первые дни догмы 2.
Но визуально игра и правда не удивляет по скринам увы. Так, что на релизе осудим их.