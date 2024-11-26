Avowed: Илон Маск считает абсолютно неприемлемым использовать нейтральные местоимения в фэнтезийной игре

Помимо того, что Илон Маск является владельцем социальной сети Twitter/X, он также является очень активным пользователем платформы, всегда делясь своим мнением со своими подписчиками и т. д.

Илон Маск также любит играть в игры, особенно в Diablo 4, но в новом посте он решил высказаться об использовании нейтральных местоимений в Avowed от Obsidian Entertainment. Для него неприемлемо использовать нейтральные местоимения в фэнтезийной игре.

Использование местоимений в фэнтезийной видеоигре совершенно неприемлемо.