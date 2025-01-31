Avowed получит режимы 30, 40 и 60 FPS на Xbox Series X

Недавняя утечка раскрыла, что Avowed, новая RPG от Obsidian Entertainment, предложит игрокам режимы 30, 40 и 60 FPS на Xbox Series X. Также стало известно, что Xbox Series S получит 30 и 40 FPS. Информацию раскрыл инсайдер eXtas1s, который ссылается на источник, получивший раннюю копию игры.

Ранее Avowed подверглась критике после заявления в подкасте Iron Lords, что игра будет “нацелена на базовые 30 FPS”, даже на Xbox Series X. Арт-директор Obsidian Мэтт Хансен объяснил это желанием улучшить визуальные эффекты и освещение, заявив, что "для одиночной игры 60 кадров не обязательны". Однако после критики студия, похоже, сумела предложить более гибкие настройки.

Старший редактор Insider Gaming Грант-Тейлор Хилл, протестировавший игру на Gamescom 2024, отметил, что даже в насыщенных боевых сценах Avowed выглядела отлично и не испытывала проблем с производительностью.

На фоне утечки сообщество отреагировало положительно, а некоторые игроки даже заявили, что 40 FPS — идеальный вариант для одиночных игр, сочетая плавность и высокое качество графики.

Пока остается неизвестным, будет ли Avowed на ПК ограничена 60 FPS или получит неограниченный фреймрейт. Официальный релиз игры состоится 18 февраля, а эмбарго на обзоры снимут 13 февраля.