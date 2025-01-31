Avowed получит режимы 30, 40 и 60 FPS на Xbox Series X

Недавняя утечка раскрыла, что Avowed, новая RPG от Obsidian Entertainment, предложит игрокам режимы 30, 40 и 60 FPS на Xbox Series X. Также стало известно, что Xbox Series S получит 30 и 40 FPS. Информацию раскрыл инсайдер eXtas1s, который ссылается на источник, получивший раннюю копию игры.
Ранее Avowed подверглась критике после заявления в подкасте Iron Lords, что игра будет “нацелена на базовые 30 FPS”, даже на Xbox Series X. Арт-директор Obsidian Мэтт Хансен объяснил это желанием улучшить визуальные эффекты и освещение, заявив, что "для одиночной игры 60 кадров не обязательны". Однако после критики студия, похоже, сумела предложить более гибкие настройки.
Старший редактор Insider Gaming Грант-Тейлор Хилл, протестировавший игру на Gamescom 2024, отметил, что даже в насыщенных боевых сценах Avowed выглядела отлично и не испытывала проблем с производительностью.
На фоне утечки сообщество отреагировало положительно, а некоторые игроки даже заявили, что 40 FPS — идеальный вариант для одиночных игр, сочетая плавность и высокое качество графики.
Пока остается неизвестным, будет ли Avowed на ПК ограничена 60 FPS или получит неограниченный фреймрейт. Официальный релиз игры состоится 18 февраля, а эмбарго на обзоры снимут 13 февраля.
Я думал будет что то в духе Dark Messia, а получился какой-то кринж
будет что-то типа шкурима но без развитого открытого мира похоже тоу. более сюжетное.
Угораю с их маркетинга. В игре можно заморозить реку и пройти по ней, но мы будем про всякую хреноту рассказывать и показывать стремные ролики про лор, который никому не уперся.
Консольная плавность
40 фпс, это какой-то прикол для среднего класса? // Матвей Ефимов
новый стандарт игровой индустрии.
Эта для 120 герцевых теликов.
Но не даст?
Учитывая, что как выглядит игра, они должна на XSX идти в 120FPS минимум, а они нацелились на 30
Какое же чмо этот Мэтт Хансен. В начале 2000-х мы значит пришли к пониманию, что 60 кадров это как раз то, что нужно для комфортной игры, а через 25 лет он нам говорит, что и 30-и хватит? Ему спать легко после таких слов? Пусть сам сука играет с такими кадрами в динамичную игру, деградант хренов.