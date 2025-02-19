Avowed возглавил мировой топ продаж в Steam

Свежий ролевой экшен от Obsidian Entertainment уверенно взлетел на вершину мировых чартов Steam, став самым продаваемым тайтлом на платформе.

Ещё за четыре дня до релиза игра возглавила топ продаж в США, а теперь, как сообщил в соцсетях Аарон Гринберг, вице-президент по маркетингу игр в Microsoft, Avowed занял первое место и в других ключевых регионах — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швеции, Финляндии и не только. Это сделало проект главным мировым хитом на платформе.

Примечательно, что такой успех достигнут несмотря на доступность игры в Game Pass, где подписчики могут играть без дополнительной покупки. Однако это не помешало Avowed войти в топ самых популярных и трендовых релизов по версии SteamDB. В день выхода пиковый онлайн в Steam достиг 17 171 игрока.

Avowed — это новый фэнтезийный экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity, переносящий игроков в загадочные Живые Земли. Здесь древняя магия и смертельные тайны соседствуют с опасными врагами, а судьбы обитателей зависят от решений игрока. В арсенале — мечи, заклинания, пистолеты и щиты, а также гримуар, способный помочь в самых сложных ситуациях.