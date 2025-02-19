Avowed возглавил мировой топ продаж в Steam

Свежий ролевой экшен от Obsidian Entertainment уверенно взлетел на вершину мировых чартов Steam, став самым продаваемым тайтлом на платформе.
Ещё за четыре дня до релиза игра возглавила топ продаж в США, а теперь, как сообщил в соцсетях Аарон Гринберг, вице-президент по маркетингу игр в Microsoft, Avowed занял первое место и в других ключевых регионах — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швеции, Финляндии и не только. Это сделало проект главным мировым хитом на платформе.
Примечательно, что такой успех достигнут несмотря на доступность игры в Game Pass, где подписчики могут играть без дополнительной покупки. Однако это не помешало Avowed войти в топ самых популярных и трендовых релизов по версии SteamDB. В день выхода пиковый онлайн в Steam достиг 17 171 игрока.
Avowed — это новый фэнтезийный экшен-RPG во вселенной Pillars of Eternity, переносящий игроков в загадочные Живые Земли. Здесь древняя магия и смертельные тайны соседствуют с опасными врагами, а судьбы обитателей зависят от решений игрока. В арсенале — мечи, заклинания, пистолеты и щиты, а также гримуар, способный помочь в самых сложных ситуациях.
Игра не плоха. Не шедевр, и вау-эффекта не производит, но она именно, что не плоха.
Что с требованиями по факту, 4080 минимум?
Смотря на каком разрешении.В фшд 3060 с головой на высоких можно и с длсс в 2к играть.В 2к играю 7800хт на ультрах под 100 фпс.
Если DLSS качество, то это ещё нормально, надо попробовать.
Да нормально там всё. Правда я себе ставил DLSS 4. С ним картинка гораздо чётче. Да и фпс стабильнее. По этому если беда будет. Ставь смело и пресет K. Проблем не будет.
Квесты к слову нормальные. Не шедевр. Но играть в целом не прям уныло. Хочется заценить новые регионы и надеюсь будет пустыня.
2080Ti вроде не держит DLSS4, поэтому и вопрос был на счёт требований.
Онлайн в 4 с лишним раза меньше чем у Dragon Age The Veilguard. А так легко влетать в топы продаж когда щас новинок никаких нет.
KCD 2: "я, что, для тебя какая-то шутка?"
Может его купили 100 000 раз в стиме и он вошел в топ продаж, но из 100 000 купивших 88 546 запустили разок и выкинули в мусорное ведро)
У ккд2 141к онлайна. ))))
Поиграл часов 5-6, это ...... какой-то, реально есть люди кому это понравилось? Это реально мусорный продукт уровня ущербного Веилгарда и инди-треша за 299р (оптом).
Обсидианы молодцы, по нап*здили всю физику и боёвку из Dark Messiah с Dishonored. Написали в сортире на газетке сюжетец, уровня непонятно и не не интересно* зато во вселенной Pillars of Eternity которую нехера ни кто не знает и узнавать не будет. И еб*нули грибов, сначала внутрь, а потом в игру. Везде сука одни грибы и Китайские рожи... Попутно, под грибами, кто-то рисовал не открытый мир, НПС из цирка уродов-зоофилов с разноцветными мордами и видимо авторы догонялись лсд и прочими запрещёнными веществами ибо поток фантазии в диалогах держит марку. Ещё какой-то *повесточки* сюда затолкали и не мало (да и куй уже с ней), попутно посрались с Маском и въебали ценник как ААА игруля. (про графон в игре промолчу, его подгоняли под убогий Xbox Series S, шоб хоть как-то в 720р или 480р хз тридцать фпс вытянуть). Но на халяву попробовать стоило.
Имхо, это худшая игра от Обсидиан за 20 лет =/
Можно это в описание игры в стиме добавить?
продолжай делать обзоры.
Ты не крутой и обзор у тебя не крутой.
А как же гном индус ?
А повестка тут ещё страшнее. Хотя резкий ответ нашего компаньона что он натурал и шёл бы я с такой шуткой. Меня позабавила. Жаль не проверил с женским персонажем. Было бы интересно увидеть ответ. В друг согласиться и поможет бедолаге.
ну хватит свистеть, слышал звон да не знаю где он, раз в игре фехтование от первого лица, то сразу нап*здили всю физику и боёвку из Dark Messiah с Dishonored. Нет там ничего общего, по ощущению разные боёвки. Особенно с Dishonored, где фехтование до жути однообразное, а у боёвкуи вообще нет никакого ощущения массы, где ты не ощущаешь своего героя и оружие, где ты машешь своей саблей, как игрушечной палкой, а импакт ощущается лишь благодаря красивым постановочным финишерам, в остальном же враги реагируют на твои удары как тряпичные куклы с отвратительной физикой тел. Если брать физику, то в Avowed, огнестрельное оружие и луки, ощущаются намного лучше, и всё холодное оружие, кинжалы, копья, мечи, молоты, булавы, ощущаются намного лучше.
Любая подобная боёвка, от первого лица, будет сразу вызывать ассоциации с Dark Messiah, или со Скайримом, потому что добавить какое-то разнообразие в подобный формат невозможно, сама перспектива ограничивает в возможностях, это тебе не слэшеры и соулс-лайки от 3-го лица, в которые можно добавлять массу разных возможностей и анимаций, потому что ты полностью видишь своего персонажа. Не нравится боёвка в Avowed, вон есть превосходный выживач в чешском средневековье, с кривой и задротской боевой механикой.
Я Avowed не оправдываю, игра в плане проработки мира, персонажей, диалогов, очень поверхностная, до уровня BG3, ей как до луны, но боёвка в Avowed её самая сильная сторона
онлайн ниже, чем у десятилетнего четвертого фолача. это явно победа
Ты бы ещё со Скайримом сравнил.
давай сравним
Кто-то иронии не понял.
Дружок игроки с модами передают привет. А часть и вовсе играют с модами 18+.
Нашёл чем сравнивать.
Пора уже вешать разрабов за моральный ущерб.
Только онлайн какое то мелкий
Середняки под крылом у Майкрософта.
Честно говоря - вообще не понимаю этого хейта в сторону игры. Конечно понятно, что Майков ненавидят, тут сонибои и с какого-то перепугу, на эту игру налетели фанатики средневекового симулятора 2, но всё же с Хейтом явный перебор.
Просто никто вроде не кричит о том, что игра шедевр, даже разрабы отзываются о своей игре как середнячок, что кстати соответствует действительности. Эта игра и вправду крепкий середнячок.
И даже повестки там очень мало. В том же бг3 в раз 100 больше. Да и в почти каждой современной игре. Тем более, тебе никто не навязывает эту повестку. Всё остальное в игре так же вполне сносное. Не шедевр, но и далеко не провал.
Так что с какого перепугу взялся хейт и главное зачем - не понимаю. Наверное людям просто нужно что-то обосрать, раз про Старфилд уже забыли. Хотя опять же - почему то больше всех кричат именно фанатики симулятора средневековья 2...не уж то даже в глазах фанатиков, эта игра настолько слабая, что для поднятия её рейнтига, рядом нужно поставить другую игру, которую будут обсирать? Это конечно смешно выглядит
Ну в начале был Fallout 3 недалёкие хейтили эту игру и сравнивали 3 часть с её глобальным модом Fallout New Vegas, потом вышел Fallout 4 и его тоже захейтили и игру сравнивали с Ведьмаком, потом NMS его тоже захейтили и сравнивали с космосимами, потом Старфилд его вообще все захейтили, всем эта игра была по перёк горла игру сравнивали с БГ3, теперь Avowed. Круговорот лицемерия предвзятого отношения и тупости игроков без мнения, должен продолжаться.
Хз что будет дальше но по началу часа 3 понравилось как минимум геймплей залипательный
мдааа, у суицид сквада 13459 максималка была... теперь видимо к каждой новой вышедшей игре будут приписывать "топ продаж"
Жаль(хотя как посмотреть) что продажи отражают только внушаемость и платёжеспособность аудитории. Качество таких покупок раз на раз не приходится и делать выводы об этом качестве на основании таких "топов" не получится... если между органами чувств и головным мозгом имеется чёткая связь, конечно:)
Верим
Да не особо у нее продажи в Стиме,да и зачем ее покупать она в бесплатном доступе уже в зелёном магазине // Seryoga Victorovich
Норм.
Ну да пиковый онлайн , если сравнивать игры которые вышли
17К уже считается топом? Вообще об этой игре узнал случайно, без хаха и рофлов, кто играл в 2х словах стоит внимания или лучше даже не париться? Ну судя по ролику сравнения даже с Обливион уже ясно что какой-то херней парни занимались, видно что выручили бабки с Outer Worlds, но вместо того, что-бы убить все силы во 2ю часть, делали в тайне еще ЭТО хрен пойми зачем... Обидно за Obsidian, ибо я думал там сидят не дураки.
Попробуй конечно.Смотря что тебе хочется получить от игры.Мнения разделились немного как обычно на счет игры.Я играю мне нравится,кто то не играл, но не нравится)
Ну почему в тайне? ее ещё 4 года назад анонсировали
Всратая там только система гира.
В целом все ок у игры, играется динамично, история есть и даже весьма сносная, лор пиларсов есть.
Несмотря на весь хейт, у игры положительные отзывы, что уже говорит о том, что игра вполне нормальная. Да, не шедевр, но очень многие отмечают то, что игра просто хороший середняк, что в последнее время редкость.
У да4 и сталкера 2 кстати тоже хорошие отзывы. Отличные игры наверное
Хотел скачать, но лень заходить на таррент, решил полежать и просто смотреть в окошко.
у тебя интернет прямо на окошко транслируется? Круто..
Неплохая игра, но Dragon Age не переплюнет
Иронично на самом деле. Мне вот интересно а они грим смывают хоть иногда. Сам конечно Avowed не играл. Ибо консоль, а пиратить на ней увы не выйдет. Зато на слушался от хомячков изрядно.
Кто хотел играет. А другие продолжают изливаться.
оаоаоа а за што минусы то а, все па факту же
С добрым утром, она на пека вышла.
Да зацепило бедняжек видимо. Ибо засирали. Говорили что не кому, не нужна. А в итоге играют люди. Да ещё и отзывы вроде как всё хорошо. Магия не иначе.
Смотря какая у тебя консоль если пс или свич так хоть запираться ее там нет. Если бокс и текущие поколение то пиратить не нужно. Купи геймпасс за рублей 200 и поиграй, но конечно я не рекомендую и 200р тратить ради этого))
Че реально в игре нормальный сюжет и сайд квесты?
да
ну игру делала та же контора что и вегас, да по сути не тот же состав людей и покарапченные порчей повестки, но нормальных квестов у них не отнять
Ну сюжет еще не знаю а боевка прикольная, но всё остальное.. баба в начале сидит в клетке в пистолетом)
все кто играет в Avowed у меня к вам вопрос вы KCD2 прошли или не тянет?
ps я играю неделю и никуда не спешу наслаждаюсь шедевром честно купленным
Я сейчас не хвалю аволд и не сравниваю с ксd2, но абсолютно не вижу смысла играть в этот симулятор средневековья, где АБСОЛЮТНО НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО НЕТ. По сути вторая Смута, только лучше технически оснащённая. Вот что там интересного? Я на полном серьёзе. В аволде хотя бы новый мир, где есть хоть какой-то шанс на что-то новое, а в этом симуляторе средневековье - абсолютно ничего нового. Причём взята за основу САМАЯ СКУЧНАЯ часть истории человечества. Враги - одни и те же. Механики - во многих рпг уже давно были. Сюжет - я вообще молчу, даже в БГ 3, где сюжет самое слабое место, и то куда интереснее. Я ИСКРЕННЕ не понимаю такой популярности этого средневекового симулятора. И я не критикую и не обсираю игру. Я реально не понимаю что там может быть интересного. Даже Куплинов не смог в неё играть, хотя он известен тем, что играет во всякий шлак.
Толсто, очень даже толсто.
я почти любую игру могу пройти даже шлак, дракона нового прошел, ккд2 прошел, сталкера2, но эту игру закинул спустя 4 часа, она просто стирильна и пустая.
если не поняли сразу объяснять бесполезно
Куплинов тоже мне авторитет продажная шкура срать я на его мнение хотел
Ну что ещё можно сказать об этой игре, если ты даже в её защиту ничего не способен сказать. Причём, сколько коментов восхищение не видел об этом симуляторе средневековья 2 - АБСОЛЮТНО НИКТО ничего стоящего о игре не сказал.
Хотя нет, часто говорят о конченной боёвке, а вот что-то положительное, конкретного, не говорят. Так что всё больше убеждаюсь в том, что игра шлак. Причём даже такие фанатики как ты, чтобы хоть как-то выделить этот симулятор - хейтят аволд.
Не уж то даже такие фанатиках как ты, чтобы повысить рейтинг этого симулятора, вынужден обсирать другую игру? Мол, чтобы девушка выглядела красивой, рядом нужно поставить страшную подругу, да?
И это я кстати не выдумываю. Не только ты с какого-то перепугу начинаешь хейтить эту игру и в то же время с какого-то перепугу вспоминаешь про этот симулятор средневековья 2, и так почти под каждой темой про аволд. А знаешь что самое смешное? А то, что про этот симулятор средневековья всё меньше и меньше говорят и вспоминают его лишь сравнивая с аволд, да и то, исключительно фанатики этого симулятора, как ты, которые вбили себе в голову мысль о том, что эти две игры словно заклятые враги, которые нужно сравнивать.
Даже фанатики БГ 3 были не настолько безумны. Причём у них хотя бы повод был, так как БГ 3 и вправду была уникальной среди своего жанра, а тут мало кому нужный симулятор, про который вскоре забудут. Да и уже почти забыли.
Ну в принципе список г*вноедов меня не удивил.
Одна капрофилия по всюду, а игр как не было, так и нет, а вот капрофилов всё больше появляется, а геймеры стали исчезающим видом к сожалению
Пока главный кандидат на игру года.
Не смешно
Разве что провал года
да ладно , точно не провал года , будут еще множество ааа проектов в этом году, которые хотят занять это место, жаль что нормальных игр будет меньше что вот таких.
Вызывайте санитаров