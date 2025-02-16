Джейсон Шрайер считает, что Avowed постигнет судьба Fallout: New Vegas

Avowed получила положительные оценки критиков, набрав 81 балл из 100 на Opencritic. Хотя ее не называют суперхитом, рецензенты отмечают, что это хорошая RPG с надежной механикой.
Игра Obsidian Avowed уже доступна для покупателей Premium-издания, а на следующей неделе, 18 февраля, она станет доступной для всех игроков, включая подписчиков Game Pass.
Известный игровой журналист Джейсон Шрайер поделился своим мнением об игре в социальных сетях:
Мне нравится Avowed, новая RPG от Obsidian. Я ожидал сильных сюжетных линий и сражений, но что меня удивило (и заставило играть еще даже после 40 часов геймплея) — это исследование. Куда ни повернись, везде есть секрет, сокровище или крыша, на которую можно забраться — все надежно сшито и наполнено жизнью.
Шрайер также отметил, что ему немного удивительно читать некоторые отзывы критиков, и предположил, что Avowed может ожидать судьба Fallout: New Vegas, где между критикой и общим мнением игроков существует огромный разрыв.
Fallout: New Vegas получила на старте около 83 баллов от критиков, но впоследствии стала культовой классикой. Возможно, Avowed ожидает похожая судьба.
У франшизы Fallout как бы миллионная база фанатов. А что это за гувно, и почему я должен в него играть? Потому что "рецензенты отмечают"?
Недавно упоминали что в игре много женщин "капитанов". ))
Типа это тупо.. и игра из-за этого плохая..
Та капитанша что на скрине сдохла через 2 минуты )
Зубы ему выбить за то, что он это дерьмо сравнил с великим Fallout: New Vegas
"не играл но осуждаю" да?)
Ты уже поиграл или ждёшь выхода стандартного издания?
прямо сейчас играю
Жаль твою маму, дала денег на такую бестолковую покупку
Одинаково выглядит на всех скринах. Там хоть есть разнообразие локаций?
Классикой стать? Шансов ноль. Avowed несерьёзная ролевая игра с простенькими ничем не запоминающимися диалогами. Всё что может задеть вокнуто-радужных неадекватов, в игре попросту отсутствует. Серьёзного контента нет. Все углы сглажены. Стерильный продукт получился. Качественный, но стерильный. Не настолько стерильный как убогая Dragon Age The Veilguard, но это всё равно стерильный продукт. Скажу честно, мне играть в Avowed очень тяжело после очень взрослой и прекрасной Kingdom Come Deliverance 2.
Стерильность - это не то, чего я жду от ролевой игры. Быть может на безрыбье, когда совсем в нечего играть. А так... вроде качественно, но вроде чёто-то не то с игрой. Хорошо, что мне хватило ума не покупать. Благо сегодня есть способы попробовать продукт бесплатно. Ценник здесь явно завышен на 80%. Игра не стоит столько, сколько за неё просят.
Дайте шанс людям с ОКР!
игре многого не хватает чтобы хотя бы отчасти сравниться с нью-вегасом
"Куда ни повернись, везде есть секрет, сокровище или крыша, на которую можно забраться — все надежно сшито и наполнено жизнью."
Ага, буквально каждые 2 шага, очень весело, прям верю, что сокровища так и должны лежать, как будто играю в сильно спрессованный геншин. А какую жизнь он нашел я вообще не понимаю. Кучки монстров, которые тоже буквально каждые 2 шага стоят и даже никак не реагируют друг на друга? Или жизнь это мебель прикидывающаяся нпс?
проходишь игру на ютубе?
враги реагируют друг на друга и даже устраивают разборки между собой
Посмотрим, пока мне не нравится только мультяшность.
Damage Control пошёл. Нью-Вегас был прекрасен и заслуженно обрёл культовый статус, а Абобу ждёт только участь Веилгарда - мало кому нужной пустышки-однодневки.
У фолыча душа была и харизма, а у авокеда только грибы на голове... сомнительно
Игра буквально хуже чем ОТВ, потому что почти каждый сюжетный диалог тебя УПРАШИВАЮТ что-то сделать, чуть ли не просят поменять своё мнение раз пять, так ещё и бесполезный и слабо прописанный голос в голове, который кроме как ныть и просить его выпустить ничего не делает. Навязанные напарники бездарны и стерильны, каждый из них с ворохом пубертатных проблем, которым что-то вечно надо и быстро.
Нью Вегас одна из лучших игр, по вселенной Фоллаут.))
как ему вообще в голову пришло этот шлак сравнивать с New Vegas.......... Я удалил через 15 минут игры Avowed!!!! оптимизация отсутствует игра грузит только одно ядро остальные простаивают в связи с этим постоянные статтеры!!!! картинка просто лютое мыло
Нью Вегас на релизе тоже был неиграбелен.
Даже сопартийци с повесточками... с трудом отклацал диалоги эти. тошно стало. выключил игру..
Че они там ?
Тебе сразу сказать или не стоит портить психику?
Соевый кYколд Шрайер такой фантазер
Серия Fallout для меня конечно умерла с Fallout 4. Но даже в ней старался найти что-то положительное, иногда удавалось. Но мать твою Fallout New Vegas в который я возвращаюсь и возвращаюсь годами сравнивнили с этим😡. Что-то подсказывает мне что, великая пустошь как раз-таки будет в Abobed.
тоха жирный от мира западной журношлюхистики
На самом деле крутой журналист
Инсайдов у него рил много
Вспомни подробное расследование про BioWare
Но что то он начинает защищать каловые игры тип gayguard и это
может он гей?
отсосайдов у него много. ванговал анонс халвы третьей, усирался и в грудь себя бил
Ещё критикам повесточное де***ще понравилось! Когда великий the last of us испохабили стероидными уродливыми бабами и фемками в главной роли, тоже ведь называли игрой событием! А вокруг stellar blade и atomic heart те же людишки акулами вьются! Надо их загнобить за эти купленные комментарии к AwoKed, они заколебали!
им бы выбор видеокарты поставить а то 1 слот гонит и ни че с этим не сделать
Какой же это секрет, если находишь его, куда бы ни сунулся?
Что этот придурок несет? Абобу - очередной посредственный игросодержащий продукт от деградирующей студии - забудут через месяц, когда закончатся рекламные бюджеты, как это случилось с the outer worlds.
Разве the outer worlds плохая игра?
Нормально как ролевая игра! Да без брутальности, но отыгыш есть
По началу трудно было играть изза мыльности графики и гостинга какого то странного.Но потом настройки подобрал и потихоньку пошло.Рпг составляющая есть не плохая в игре каждый квест,диалог можно несколькими способами пройти.Прокачка стандартная но можно сразу создавать некий мультикласс. Крафт и Билдостроение тоже присутствует хорошее,.Можно заниматся платформингом и исследованием в поисках сундуков и секретов.Битвы отчасти напомнили драгон эдж,на самом высоком уровне сложности так точно пауза часто нужна дабы пропить банки бафы и раздать команды.Минус конечно это очень много лора в неизвестном мне мире и немного затянутые диалоги местами.В целом игра очень даже неплоха.Нужно играть самому пробовать ,а не как новое поколение псевдогеймеров играть по обзорам и новостям.
Почти копипастное заявление от поколения адквокатов посредственных или провальных игр. "Если вам не понравилась игра - вы в нее не играли, только смотрели на ютубе и транслируете чужое мнение". Как говорится "пока культура исков за клевету еще не вошла в популярность" в инете можно и приврать про то, кто что делал, даже не зная этого.
В каком смысле копипастное? я уже 20 часов наиграл пол игры прошел 2 локации.Говорю то что увидел и ощутил.Сейчас по мнению некоторых каждая игра провальная куда не глянь.Какой смысл мне быть адвокатом каких то игр?многие привыкли потому что ,как бабки базарные обсуждать то ,чего и не касались и копипастить как раз друг друга.А мое поколение геймеров игравших еще в арканойд на векторе и само на бейсике с отцом игру писавшее о том как буква А стреляет по буквам О падающим.Какие можете посоветовать вышедшие не провальные и не посредственные игры в жанре рпг?Кроме бг и ккд2.
Так она уже у всех игроков доступна в зеленом стиме :)
Пойду лучше аванпосты с вышками позадрачиваю в ассасине ,ой тьфу оговорился... в FF7 reb.
Я только попала в город, но правктически все встреченные мужики с крашенными глазами, женоподобные. Женщины без макияжа вообще и... боже, что у них со ртом у всех? Мне иногда страшно смотреть, как они разговаривают. Сопартийцев пока не смогла оценить, всего один из амуа или как там они. Ну, неплохо сражается. В отличие от гейгарда. Минус, что нельзя их в шмотки лишние нарядить, все в одном и том же бегают. Доступа к инвантарю у них нет. А так, мир нравится. Да, яркий, но я вообще люблю мир, который морское дно напоминает. Как в Аватаре.
Как бы его судьба гейгварда не постигла =)
Подтверждаю : Avowed отличная игра, на каждом шагу секреты. Но ведроголовым не понять шедевра, им надо одного моба по часу калупать на ультрахарде, правда делают это они с трейнерами и читами, но всё ж))) более 32 000 скачиваний трейнера к игре про странных чуваков с вёдрами на головах не даст МНЕ соврать))))))
Трейнерами всегда пользовались только раки, а раков в игромире 90%
Кал, но зато какой!
Не верьте хейтерам.Игра годная.Играю.