Джейсон Шрайер считает, что Avowed постигнет судьба Fallout: New Vegas

Avowed получила положительные оценки критиков, набрав 81 балл из 100 на Opencritic. Хотя ее не называют суперхитом, рецензенты отмечают, что это хорошая RPG с надежной механикой.

Игра Obsidian Avowed уже доступна для покупателей Premium-издания, а на следующей неделе, 18 февраля, она станет доступной для всех игроков, включая подписчиков Game Pass.

Известный игровой журналист Джейсон Шрайер поделился своим мнением об игре в социальных сетях:

Мне нравится Avowed, новая RPG от Obsidian. Я ожидал сильных сюжетных линий и сражений, но что меня удивило (и заставило играть еще даже после 40 часов геймплея) — это исследование. Куда ни повернись, везде есть секрет, сокровище или крыша, на которую можно забраться — все надежно сшито и наполнено жизнью.

Шрайер также отметил, что ему немного удивительно читать некоторые отзывы критиков, и предположил, что Avowed может ожидать судьба Fallout: New Vegas, где между критикой и общим мнением игроков существует огромный разрыв.

Fallout: New Vegas получила на старте около 83 баллов от критиков, но впоследствии стала культовой классикой. Возможно, Avowed ожидает похожая судьба.