Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяц

В последние несколько часов с Avowed происходили странные вещи: игра даже исчезла из библиотек Steam тех пользователей, что привело к предположениям о происходящих изменениях и даже опасениям о возможной отсрочке, но официальное сообщение от Obsidian, похоже, развеяло сомнения.
Возможно, в ответ на возникшие в сети сомнения, Obsidian опубликовала на своем аккаунте X официальное сообщение, в котором подтвердила, что до выхода Avowed "официально остался один месяц".
Таким образом, похоже, что ранее объявленная дата выхода - 18 февраля 2025 года - окончательно подтверждена. Однако остается загадкой исчезновение форума, связанного с сообществом Avowed в Steam, который до сих пор недоступен.
Конкуренцию с KCD 2, Avowed не переживет
В начале KCD, в конце месяца Monster Hunter. У Авовед шансов в таких тисках нет.
Ну не всем интересен симулятор средневековья, киндом кам довольно нишевая игра
Еще и ценник поменялся, был как у АА игры, стал как у ААА, они там себя не переоценивают?
так это чтоб игорьки гейм пасс покупали, а не игру сделано)
мощный маркетинг у игры, а потом как по сценарию: провал, увольнения, геймеры виноваты
Готовятся к закрытию игры на примере конкорда так сказать
Зачем им закрывать одиночную игру?
Майки на рекламу тоже решили не тратиться.
У меня сегодня пропала из библиотеки