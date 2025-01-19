Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяц

В последние несколько часов с Avowed происходили странные вещи: игра даже исчезла из библиотек Steam тех пользователей, что привело к предположениям о происходящих изменениях и даже опасениям о возможной отсрочке, но официальное сообщение от Obsidian, похоже, развеяло сомнения.

Возможно, в ответ на возникшие в сети сомнения, Obsidian опубликовала на своем аккаунте X официальное сообщение, в котором подтвердила, что до выхода Avowed "официально остался один месяц".

Таким образом, похоже, что ранее объявленная дата выхода - 18 февраля 2025 года - окончательно подтверждена. Однако остается загадкой исчезновение форума, связанного с сообществом Avowed в Steam, который до сих пор недоступен.