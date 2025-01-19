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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 349 оценок

Obsidian подтвердила, что Avowed выйдет через месяц

Procy_on
Новости

В последние несколько часов с Avowed происходили странные вещи: игра даже исчезла из библиотек Steam тех пользователей, что привело к предположениям о происходящих изменениях и даже опасениям о возможной отсрочке, но официальное сообщение от Obsidian, похоже, развеяло сомнения.

Возможно, в ответ на возникшие в сети сомнения, Obsidian опубликовала на своем аккаунте X официальное сообщение, в котором подтвердила, что до выхода Avowed "официально остался один месяц".

Таким образом, похоже, что ранее объявленная дата выхода - 18 февраля 2025 года - окончательно подтверждена. Однако остается загадкой исчезновение форума, связанного с сообществом Avowed в Steam, который до сих пор недоступен.

2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
K0t Felix

Конкуренцию с KCD 2, Avowed не переживет

15
Ardolon

В начале KCD, в конце месяца Monster Hunter. У Авовед шансов в таких тисках нет.

7
Unicorling

Ну не всем интересен симулятор средневековья, киндом кам довольно нишевая игра

-2
Freund Benno

Еще и ценник поменялся, был как у АА игры, стал как у ААА, они там себя не переоценивают?

8
GorryAttack

так это чтоб игорьки гейм пасс покупали, а не игру сделано)

-1
Tommy.

мощный маркетинг у игры, а потом как по сценарию: провал, увольнения, геймеры виноваты

3
Майкл Скотт

Готовятся к закрытию игры на примере конкорда так сказать

2
Алан Битаров

Зачем им закрывать одиночную игру?

3
spaMER_ID

Майки на рекламу тоже решили не тратиться.

2
Abarmot90

У меня сегодня пропала из библиотеки

-1