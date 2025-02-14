Представители Obsidian признались, что хотят остаться середнячками, чтобы компания прожила кучу лет

На отраслевом саммите D.I.C.E. Summit, темой которого было устойчивое развитие, вице-президент Obsidian Entertainment по операциям Маркус Морган и вице-президент по разработке Джастин Бритч признались, что хотят, чтобы компания дожила до своего 100-летнего юбилея. Это довольно сложная задача, ведь разработчики Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Avowed существуют всего 22 года, но у представителей Obsidian есть идея, как сделать эту цель реальностью. И это плохие новости для фанатов, которые мечтали что с большим бюджетом и персоналом, Obsidian когда-нибудь выпустит ААА-хит.
Одна из основ устойчивости компании - оставаться "скромной и инвестируемой". Это означает, что компания всегда остается достаточно маленькой, чтобы каждый сотрудник что-то значил. Морган и Бритч даже рассказали, что в последние годы рассматривали возможность открытия нескольких международных филиалов, но в итоге решили сохранить бизнес таким, какой он есть.
Еще один элемент, позволяющий сохранить стабильность Obsidian, - инвестировать в тот или иной проект, предполагая, что он будет не хитом, а "легким успехом". Здесь стоит привести пример Dragon Age: The Veilguard, которая не оправдала ожиданий Electronic Arts, что впоследствии привело к сокращению рабочих мест в BioWare.
Во время беседы вице-президент по разработке сравнил студию со старым автобусом Volkswagen, багажник которого постоянно пополняется новыми инструментами, и признался, что студия Obsidian, по сути, будет продолжать делать то, что делала, "не пытаясь агрессивно расти, расширять команду или создавать сверхприбыльные игры".
Стоит отметить, что Obsidian Entertainment также сталкивалась с увольнениями в прошлом, но ее положение улучшилось после перехода под крыло Microsoft. Команда даже не пострадала во время прошлогодней волны сокращений.
Тогда можно и цены ставить на уровне средненьких игр.
Как говорится, вы не понимаете это другое!
читаю такой заголовок новости оставатся "середнячком", сразу иду в стим, думаю "ну тогда мб всё таки купить... как раз 4к на кошельке лежат"...
нахожу игру... захожу на страницу...
вижу... (6000) :`]
иду читать коменты к новости на PG ))
ps играем в selezen дальше ;)
Это как в шахматах.
Пытаешься выйти на ничью, а получаешь мат.
Орнул
Щепотка петушни и фиолетовой палитры,профит!!!
Нормальные компании наоборот о росте мечтают, а эти из песочницы вырастать не желают, мда. Ну в принципе по Абобе видно, что студия застряла в нулевых-десятых годах. Посмотрим как рыночек порешает
А с учетом нехватки нормальных гейм разрабов - им видимо и не судьба прыгнуть выше… да, печально видеть 0 амбиций от такой студии, ну видимо за столько лет уже свыклись со своей судьбой, соскучились и смирились…
Нормальные компании уже выросли до Конкордов. Что плохого в том, что делать просто хорошие игры, не шедевры, о которых будут рассказывать пегачисты друг другу на форумах, а просто играть - непонятно.
А что хорошего стагнировать? У Обсидиан много лет как именно стагнация, они просто не развиваются, поэтому и проваливаются почти постоянно. Рано или поздно это аукнется им (судя по Абобе, скорее рано). Конкорд хз к чему приплел, но положа руку на сердце, у Обсидиан спецы не хуже работают. И кстати, раз Обсидиан считает себя середняком, то пусть и цену ставят не 70 баксов
Самое то, ибо большинство шедевров игровой индустрии, как раз из тех времен
Так они и собираются делать Конкрод, только с графоном подешевле
Так они наоборот вниз катятся
А ведь когда-то делали шедевры... А теперь средне и норм... Мда...
я бы сказал что в основном они делали так себе игры и воспринимались как более сутулый братишка биовар просто.
Скорее биоваре это игры обсидианов для горбатых
а типа эта игра середнячок? интересно...
Я бы сказал середнячок с минусом.
каловичок
середнячковая студия хочет оставаться середнячковой студией. гениально. и что дальше? расскажут как дышать? а фанатам, кушавшим посредственность, кушать посредственность дальше. браво. зато стабильность. инвесторы довольны. автобус едет. инструменты копятся. успех легкий. а шедевров не будет.
и правильно, многие уже высказались про ваши ярлыки и в кавычках AAAA, с точки зрение бизнеса они правы , как и для фанатов, такие игры легко поддерживать и фиксить , жду бекапа игровой индустрии к в 2005 в плане подхода к созданию игр с нуля, олды на месте
ох, у нас на пчел аллергия, поэтому давайте выпускать "какашки", а не конфеты
Мне вот интересно услышать мнения тем кому игра не понравилась !
оптимизация кал и при этом графика - мыло, анимации кал уровня мобильных игр от школьников
Боёвка скучная, тупо затыкиваешь или спамишь заклинаниями и уклоняешься. Могли бы разные добивания хотя-бы добавит, взаимодействие с окружением, как в Dark Messiah. Инди-игр уже проработаннее делают, чем это.
Если честно эта игра копия The Outer Worlds только в сеттинге фэнтези . Так то мне игра понравилась куча отсылок на первые две части . Боёвка ппц скучная но вот всякие секретики и сундуки с загадками мне понравились . Графика тоже не супер но локации красивые и не такие цветастые как показывали в трейлере .
А стоит ли играть в абобу на народных видеокартах?
Под народом я имею ввиду тех, кто тратит деньги с умом. А не тех, кто берёт 5090 в кредит (почка как залог), чтобы понтоваться на пегаче.
Использую сборку на 1050ти + 9100ф. Без проблем играю в 30фпс. А мыльцо тут вне зависимости от настроек присутствует.
P.S. На торрентах есть? Деньги Пробитому Мэтту, как и Пробитому Дракману платить не стану.
Да вроде уже как год народной считается 3060/4060, тот Спек что у тебя, это уже устаревшее
Учитывая неадекватно завышенные цены, брать их можно только если ты живёшь на богатом западе. Или ты переслушался блогеров-рекламщиков.
Когда Хуанг выкатил 20-тое поколение за 30К рублей, и 16-тое за 18К рублей, я думал, что это чисто временная наценка, и как хайп по лучам уляжется- цена упадёт.
А если теперь от меня требуют платить в полтора раза больше, то я буду обновляться в два раза реже (ибо игорь потонул давно).
Ну если у тебя зп 10-20к, то да цена наверное завышена, но взять новую карту в том же днс за 35+к для работающего на более-менее нормальной работе, этот вполне по силам, ее в целом хватит на пару поколений т.е 3-4 года.
И да я живу не на богатом западе, а в среднем российском городе (не миллионник даже), и я и мои друзья вполне смогли себе позволить взять современную систему, без кредита
В рaшке более-менее нормальная работа- это миф.
Чтобы получать 40К- нужно жить на работе 5 дней в неделю. Только вот при таком графике времени наслаждаться жизнью у тебя не будет.
И зачем тебе тогда видюха? Два часа в танки, и спать?
может быть верная стратегия может быть нет. сложно сказать. в любом случае современные ааа игры слишком раздуты. нужно искать способы делать делать дешевые игры заполнители между играми тысячелетия чтоб было что поиграть. хотя с другой стороны можно делать на 1000 часов и тогда не будет необходимости в мелких ив особенности средних играх но это рисковано и должно приносить тот же доход как минимум от нескольких средних игр или 10-как дегроидных мелких игр. я когда то скорее опасался что индустрия перейдет на условные игры-кликеры и всякие тетрисы но мало вероятно возможно.
я вообще подзабыл что мир Avowed это та же вселенная что и Pillars of Eternity, в этом плане у них всё получилось весьма не плохо, но сделать свой Скайрим всё же не вышло ))
Общепризнанный, шедевр может не получился, но игра точно на голову выше чем Внешние миры.
Игре однозначное - Да!
Это очень хорошо
У парней кажется есть мозги ) При всей скромности все их игры были интересными ) Ну кроме Скайфорджа и Арматы
ППП
Остаться середняками, всё равно что добровольно уничтожить себя. Хороший разработчик всегда стремится выкладываться на максимум, а плохой разработчик заранее готовит оправдания на случай неудач в будущем: - а что вы хотели, мы ведь середняки! За ТОП продукцией не к нам, а к ним...
Я это так вижу. Да и что такое середняки? Сегодня на уровне середняков делаются почти все ААА игры запада. Ubisoft свои АААААА игры делает в последнее время... сплошные середняки. А тот же ихний Skull and Bones про пиратов даже до середняка не дотягивает в плане качества. До уровня ИНДИ не тянет, чего уж там...
Как бы это сказать помягче. Сегодня слово "середняк" скорее ругательское в отношении игр. Всегда нужно стремиться к вершинам. Упасть всегда успеется. Но целенаправленно осознанно хотеть оставаться середняком - маразм... ничего глупее придумать нельзя. Тогда нафиг в принципе игры делать, если ты не стремишься к вершине? Если так, тогда пусть обсидиан лучше закрывается. Середняками игровая индустрия итак сыта.
Единственная игра, которая мне зашла от Обсидианов это Котор 2. И всё на этом. Говорят что Вегас от них неплохой, но мне вселенная Фаллаут неинтересна. Поэтому как-то так. Avowed тоже скипаю.
Народ подскажите у меня в игре не отображаются на карте доп.миссии только основная ветка.Avowed игра // Евгений Мельников
Ну всë правильно сказано, оны и делают хорошие средние игры. Лучше уж так чем ААА делать, до которых студия не дотягивает, и не пытаются всем угодить.
А типа ААА игры не середняки по большей части? До уровня ААА в плане качества может легко дотянуть любая студия. Было бы желание. Потому что ААА уровень это и есть середняк в основном в плане качества продукции. Современный ААА уровень даже до ИНДИ уровня не всегда дотягивает, скажу по секрету. Точка.
В их случае ,это думаю правильный подход.Не все хотят быть как юбисофт без четкого виденья будущего ,или реды с намокшими глазами записывать извинения итд.Ребята делают вцелом нормальные проекты за скромный бюджет.
Чёткая игра. МНЕ лично понравилась. Там в начале игры в первой миссии не пропустите сундук в хранилище форта, для старта самое то)
Согласна.