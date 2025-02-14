Представители Obsidian признались, что хотят остаться середнячками, чтобы компания прожила кучу лет

На отраслевом саммите D.I.C.E. Summit, темой которого было устойчивое развитие, вице-президент Obsidian Entertainment по операциям Маркус Морган и вице-президент по разработке Джастин Бритч признались, что хотят, чтобы компания дожила до своего 100-летнего юбилея. Это довольно сложная задача, ведь разработчики Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Avowed существуют всего 22 года, но у представителей Obsidian есть идея, как сделать эту цель реальностью. И это плохие новости для фанатов, которые мечтали что с большим бюджетом и персоналом, Obsidian когда-нибудь выпустит ААА-хит.

Одна из основ устойчивости компании - оставаться "скромной и инвестируемой". Это означает, что компания всегда остается достаточно маленькой, чтобы каждый сотрудник что-то значил. Морган и Бритч даже рассказали, что в последние годы рассматривали возможность открытия нескольких международных филиалов, но в итоге решили сохранить бизнес таким, какой он есть.

Еще один элемент, позволяющий сохранить стабильность Obsidian, - инвестировать в тот или иной проект, предполагая, что он будет не хитом, а "легким успехом". Здесь стоит привести пример Dragon Age: The Veilguard, которая не оправдала ожиданий Electronic Arts, что впоследствии привело к сокращению рабочих мест в BioWare.

Во время беседы вице-президент по разработке сравнил студию со старым автобусом Volkswagen, багажник которого постоянно пополняется новыми инструментами, и признался, что студия Obsidian, по сути, будет продолжать делать то, что делала, "не пытаясь агрессивно расти, расширять команду или создавать сверхприбыльные игры".

Стоит отметить, что Obsidian Entertainment также сталкивалась с увольнениями в прошлом, но ее положение улучшилось после перехода под крыло Microsoft. Команда даже не пострадала во время прошлогодней волны сокращений.