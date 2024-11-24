Разработчик Avowed "Пропускаемый контент, который игроки могут не увидеть - основа RPG"

Один из разработчиков Avowed считает, что ключ к успешной RPG — не в контенте, который вы проходите, а в контенте, который вы пропускаете.

В интервью с главой по разработке внутриигрового мира и старшим дизайнером локаций Obsidian Entertainment, Берто Ритгером, он откровенно говорит о важности концепции пропускаемого контента в RPG, приводя в пример Avowed. «Я думаю, что основа RPG, что делает их особенными, — это пропускаемый контент. Он делает опыт гораздо более личным, много зависит от того, как ВЫ играете в игру», — объясняет он. Это то, что сыграло ключевую роль в успехе, высоком вовлечении игрового сообщества и реиграбельности другой RPG — Baldur's Gate 3 с момента её релиза.

«Если вы поговорите с кем-то и скажете: „О, я нашёл кое-что под причалами. На восточной стороне причалов есть маленький секрет. А ещё ты можешь забраться наверх и там будет куча лута“. Вы нашли одно, Ваш друг — что-то другое. Разный личный опыт». С учётом этой концепции Avowed был спроектирован так, чтобы каждый игрок обращал внимание на разный контент. «Мы хотим привлечь ваше внимание к вещам, с которыми, мы желаем вас познакомить», — начинает Ритгер. «Маяк очень высокий. Все видят это высокое сооружение и хотят забраться наверх. И мы хотим поддержать это желание. А после этого вы сможете прыгнуть в океан! Так мы пытаемся привлечь ваше внимание».