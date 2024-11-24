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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 287 оценок

Разработчик Avowed "Пропускаемый контент, который игроки могут не увидеть - основа RPG"

GeekBerserk

Один из разработчиков Avowed считает, что ключ к успешной RPG — не в контенте, который вы проходите, а в контенте, который вы пропускаете.

В интервью с главой по разработке внутриигрового мира и старшим дизайнером локаций Obsidian Entertainment, Берто Ритгером, он откровенно говорит о важности концепции пропускаемого контента в RPG, приводя в пример Avowed. «Я думаю, что основа RPG, что делает их особенными, — это пропускаемый контент. Он делает опыт гораздо более личным, много зависит от того, как ВЫ играете в игру», — объясняет он. Это то, что сыграло ключевую роль в успехе, высоком вовлечении игрового сообщества и реиграбельности другой RPG — Baldur's Gate 3 с момента её релиза.

«Если вы поговорите с кем-то и скажете: „О, я нашёл кое-что под причалами. На восточной стороне причалов есть маленький секрет. А ещё ты можешь забраться наверх и там будет куча лута“. Вы нашли одно, Ваш друг — что-то другое. Разный личный опыт». С учётом этой концепции Avowed был спроектирован так, чтобы каждый игрок обращал внимание на разный контент. «Мы хотим привлечь ваше внимание к вещам, с которыми, мы желаем вас познакомить», — начинает Ритгер. «Маяк очень высокий. Все видят это высокое сооружение и хотят забраться наверх. И мы хотим поддержать это желание. А после этого вы сможете прыгнуть в океан! Так мы пытаемся привлечь ваше внимание».

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
antonborisov198

Вот это да, оказывается, реиграбельность - основа для РПГ. Нет, ну вы подумайте!

15
BitMan_and_Roban

Фантастика в том, что разработчики вновь начали так мыслить.

1
Сергей Бачинец

Согласен, переигрывать хочется в том числе и ради того, чтобы испробовать то, что не выбрал, не видел или пропустил в первом прохождении. Но с разными находками и лутом все-таки проще, их можно реализовать и через какую-нибудь систему случайных генераций. Сложнее предусмотреть все варианты действия игрока в той или иной ситуации или хотя бы пару вариантов прохождения квестов, пресловутую вариабельность и "иллюзию выбора". Балдура подкупала тем, что одну и ту же задачу там можно было реализовать по-разному и все равно прийти к некоему результату, мир довольно адекватно реагировал на действия игрока, а не ставил постоянно невидимые барьеры: это нельзя, так тоже нежелательно. Но при этом некоторые ключевые ситуации, где как раз можно было этот выбор дать, оказались жестко заскриптованы. До сих пор помню свое недоумение: зачем было давать выбор уговорить деда перейти на светлую сторону, если эти уговоры все равно ни к чему не приводят, зачем было предлагать союз со злодеем, если полноценного союза в итоге мы так и не получаем, ну и так далее. Нет предела совершенству. Но у Obsidian реиграбельной в плане вариантов выбора была разве что Тирания. У Pillars of Eternity особой многовариантности и важного пропускаемого контента что-то не припомню. Может, в Avowed и впрямь будет что-то, делающее прохождение более индивидуальным, но это должно быть нечто большее, чем просто возможность сигануть с маяка в воду.

4
antonborisov198

Ну кстати, да, Тирания это прям яркий пример реиграбельности. Но из-за этого сильно пострадал масштаб.

4
ГАЗ-М20

Тезис верный, но пример очень плохой. Фактически он свел разный игровой опыт к нахождению разного лута. Если реиграбельность Avowed именно такая, то спасибо, не надо.

2
Dark1994

Ну, будем надеяться.

1
Max Rolens

Слова красивые... но вот только цена все портит. Спасибо, что есть Xbox Game Pass

0
WittyOrvilleton

Вот только эта игра не из тех РПГ, которые хочется переигрывать, а если совсем откровенно, играть в целом.

0
Pavlissimus

Как перфекционист, но у которого нет времени перепроходить одну и ту же игру - я предпочитаю игры, где за разными выборами скрыт только сюжетный контент ну и может какие то артефакты, а не целые куски игры, с локациями и лором, как это делал Ведьмак 2.

Если контент "пропускаемый" только потому, что его сложно сразу заметить или не хватает ключей доступа - тут я в лепёшку расшибусь, но за единственное прохождение этот контент исследую.

0
AndralStormborn

В таких случаях многие просто идут смотрят гайды, потому что мало кто любит пропускать контент и проходить одни и те же игры по 30 раз, чтоб весь контент по частям посмотреть - это для редких извращенцев

0
MadPyramus
"Пропускаемый контент, который игроки могут не увидеть - основа RPG"

Сейчас пропускаемый контент это целая игра. Основа есть основа) Это авансом за повестку)

0
Lyс

Для меня последними такими играми были Elden ring и, офигеть!, аж обливион, получается. Даже в хваленом ведьмак 3 пропустить можно только две наикрутейшиз локи (зазеркалье в каменных сердцах и книгу сказок в кровь и вино) из-за выбора - тупо, хоть и решается своевременными сейвами. В остальное сейчас заботливо тычут вопросиком

0
dexxxx123

Чем старше становлюсь, тем менее мне интересна реиграбильность, хотя это игры такими стали. Условный скайрим или сталкер можно было пройти два или три раза ибо атмосфера затягивала, а вот какие-нибудь гейские всрата 3 или кибербаг и в первый то раз буквально заставлял себя проходить, ну такая скука, реальная пытка унынием, соевыми квестами и повесткой. Прикасаться больше не хочется. Я в игры прихожу за атмосферой, а не за вот этим вот всем. Пропустил что-то "современенькое повесточное" да и хрен с ним. Я не бездельник чтоб на это время тратить..

-2
mrdratik

Да, гейские врата 3 это буквально худшая игра с худшей атмосферой и отсутствием реиграбельности. Квесты вообще ужасные, типичное "пойди - принеси". Ещё кубики какие-то бросать в диалогах заставляют

0