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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 643 оценки

Состоялся полноценный релиз Avowed от ветеранов культовых RPG

Gutsz
Новости

Сегодня, 18 февраля 2025 года, студия Obsidian Entertainment официально выпустила свою долгожданную фэнтезийную ролевую игру Avowed. События игры разворачиваются на загадочном острове Живые Земли в мире Эора, где игрокам предстоит противостоять таинственной чуме и исследовать неизведанные территории.

Первые отзывы на игру демонстрируют положительную динамику. На Metacritic средний балл Avowed составляет 79-80 из 100 на основе оценок критиков. В Steam игра получила 81% положительных отзывов от пользователей, что основано на 2400 обзорах. В день релиза Avowed достигла пикового онлайна в 10 тысяч одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о значительном интересе со стороны геймеров.

Однако не обошлось без проблем. За неделю до официального выхода релизная версия Avowed утекла на торренты, что позволило некоторым пользователям пройти игру до ее официального релиза. Однако в этом есть и своя положительная сторона — появилось множество полезных модов на геймплей и улучшение оптимизации игры. Самые интересные модификации к игре можно найти у нас на сайте.

Avowed доступна на ПК и Xbox Series X|S. Также в неё можно поиграть через подписку Game Pass. Игра поддерживает русский язык.

-8
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Unicorling

Тем временем ветераны

11
Rograx

Господи что это такое сверху 3 справа?

-1
Владимир Омов Rograx

дочка вечно пьяного фермера кавбоя

-1
Ahnx

И все дуры в штанах. Согласно повестке.

1
Ceiv

Ну теперь понятно почему там одни правящие женщины в играх. Мужики на побегушках в основном. Да и с крашенными глазами.

0
Blimpini

так и есть.

0
Кей Овальд

Ну как "полноценный"... Да и ветеранов там уже нет...

7
LeoMacReady

Каких именно ветеранов? Уборщик ещё остался?

2
пекабир

"вытираны" давно из этой помойки сдристнули

2
Nodas
О не значительном интересе со стороны геймеров.
1
Talendor3

жду мод на смену внешки гг, а то в редакторе вроде все норм, а потом видишь себя при нормальном освещении и кринжуешь

0
Rograx

ага и следом мод на свап внешки всем спутникам. Потому что с такими уродцами даже ходить не хочется.

0
Talendor3 Rograx

хз, рыбеха и гном нормальные, остальных еще не встретил

0
DESOL4TE

Ну что там на релизе? Обнова была? чёт изменили? Спиратил её на предрелизе и и был в культурном шоке от прибитых объектах, нелепо выглядящий трупов с открытими и смотрящими в даль глазами, боевая система кнч прикольная, но тоже есть много нелепостей, добивания эт кнч вообще пиз...ц, но в целом было неплохо,хотя и наскучивает быстро,но если есть достойная Обнова, то можно было бы на досуге пройти, до новых релизов.

0
211186

Ну че как игра?

0
Rograx

Ниже среднего. Если совсем делать нехер, можно потупить скипая все унылые диалоги. Но если есть во что поиграть, можно смело проходить мимо, не стоит оно того. Имхо конечно же.

-2
Owyn

> от ветеранов культовых RPG

ну шо, возвращение в форму, посаны?))

0
Tommy.

>релиз Avowed от ветеранов культовых RPG

только вот остались ли сами ветераны этой студии большой вопрос

0
Samson48

Не принимайте за чистую монету хейт этой игры, по большей части он однобокий. Боевка приятная и вариативная, исследовать локация интересно, выбор в квестах есть и влияет на небольшие события, все остальное сделано как минимум сносно. Минусов хватает, но это просто средняя игра и она точно лучше Вейлгарда.

-1
антон фекалисимо

уже играю, полностью доволен. Сюжет графика геймплей мне нравится

-5
LeoMacReady

Крутые у тебя требования к играм)))

3
Комментарий удален
Rograx LeoMacReady

А большего им и не нужно:)

-3
Nodas

Мда печально

-2
Rograx Unicorling

Ну так если тебе понравилась графика, играй и кайфуй. Другой части видишь не нравится, мне в том числе. Меня уже тошнит, почти всё что сейчас выходит имеет такой стиль графики, сколько можно то?

0