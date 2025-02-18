Состоялся полноценный релиз Avowed от ветеранов культовых RPG

Сегодня, 18 февраля 2025 года, студия Obsidian Entertainment официально выпустила свою долгожданную фэнтезийную ролевую игру Avowed. События игры разворачиваются на загадочном острове Живые Земли в мире Эора, где игрокам предстоит противостоять таинственной чуме и исследовать неизведанные территории.

Первые отзывы на игру демонстрируют положительную динамику. На Metacritic средний балл Avowed составляет 79-80 из 100 на основе оценок критиков. В Steam игра получила 81% положительных отзывов от пользователей, что основано на 2400 обзорах. В день релиза Avowed достигла пикового онлайна в 10 тысяч одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о значительном интересе со стороны геймеров.

Однако не обошлось без проблем. За неделю до официального выхода релизная версия Avowed утекла на торренты, что позволило некоторым пользователям пройти игру до ее официального релиза. Однако в этом есть и своя положительная сторона — появилось множество полезных модов на геймплей и улучшение оптимизации игры. Самые интересные модификации к игре можно найти у нас на сайте.

Avowed доступна на ПК и Xbox Series X|S. Также в неё можно поиграть через подписку Game Pass. Игра поддерживает русский язык.