Состоялся полноценный релиз Avowed от ветеранов культовых RPG

Сегодня, 18 февраля 2025 года, студия Obsidian Entertainment официально выпустила свою долгожданную фэнтезийную ролевую игру Avowed. События игры разворачиваются на загадочном острове Живые Земли в мире Эора, где игрокам предстоит противостоять таинственной чуме и исследовать неизведанные территории.
Первые отзывы на игру демонстрируют положительную динамику. На Metacritic средний балл Avowed составляет 79-80 из 100 на основе оценок критиков. В Steam игра получила 81% положительных отзывов от пользователей, что основано на 2400 обзорах. В день релиза Avowed достигла пикового онлайна в 10 тысяч одновременных игроков в Steam, что свидетельствует о значительном интересе со стороны геймеров.
Однако не обошлось без проблем. За неделю до официального выхода релизная версия Avowed утекла на торренты, что позволило некоторым пользователям пройти игру до ее официального релиза. Однако в этом есть и своя положительная сторона — появилось множество полезных модов на геймплей и улучшение оптимизации игры. Самые интересные модификации к игре можно найти у нас на сайте.
Avowed доступна на ПК и Xbox Series X|S. Также в неё можно поиграть через подписку Game Pass. Игра поддерживает русский язык.
Тем временем ветераны
Господи что это такое сверху 3 справа?
дочка вечно пьяного фермера кавбоя
И все дуры в штанах. Согласно повестке.
Ну теперь понятно почему там одни правящие женщины в играх. Мужики на побегушках в основном. Да и с крашенными глазами.
так и есть.
Ну как "полноценный"... Да и ветеранов там уже нет...
Каких именно ветеранов? Уборщик ещё остался?
"вытираны" давно из этой помойки сдристнули
жду мод на смену внешки гг, а то в редакторе вроде все норм, а потом видишь себя при нормальном освещении и кринжуешь
ага и следом мод на свап внешки всем спутникам. Потому что с такими уродцами даже ходить не хочется.
хз, рыбеха и гном нормальные, остальных еще не встретил
Ну что там на релизе? Обнова была? чёт изменили? Спиратил её на предрелизе и и был в культурном шоке от прибитых объектах, нелепо выглядящий трупов с открытими и смотрящими в даль глазами, боевая система кнч прикольная, но тоже есть много нелепостей, добивания эт кнч вообще пиз...ц, но в целом было неплохо,хотя и наскучивает быстро,но если есть достойная Обнова, то можно было бы на досуге пройти, до новых релизов.
Ну че как игра?
Ниже среднего. Если совсем делать нехер, можно потупить скипая все унылые диалоги. Но если есть во что поиграть, можно смело проходить мимо, не стоит оно того. Имхо конечно же.
> от ветеранов культовых RPG
ну шо, возвращение в форму, посаны?))
>релиз Avowed от ветеранов культовых RPG
только вот остались ли сами ветераны этой студии большой вопрос
Не принимайте за чистую монету хейт этой игры, по большей части он однобокий. Боевка приятная и вариативная, исследовать локация интересно, выбор в квестах есть и влияет на небольшие события, все остальное сделано как минимум сносно. Минусов хватает, но это просто средняя игра и она точно лучше Вейлгарда.
уже играю, полностью доволен. Сюжет графика геймплей мне нравится
Крутые у тебя требования к играм)))
А большего им и не нужно:)
Мда печально
Ну так если тебе понравилась графика, играй и кайфуй. Другой части видишь не нравится, мне в том числе. Меня уже тошнит, почти всё что сейчас выходит имеет такой стиль графики, сколько можно то?