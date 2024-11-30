В физическом издании Avowed есть все, кроме самого диска с игрой

Как и большинство крупных релизов, Avowed поступит в продажу в двух изданиях - цифровом и физическом, но, как стало известно от Microsoft, в Premium-издание, представляющее собой SteelBook, будет включен не диск с игрой, а цифровой код, который необходимо активировать в своей учетной записи.

Данный шаг не нашел положительного отклика у геймеров, что вызвало множество жалоб в социальных сетях. Но самое забавное, несмотря на отсутствие в комплекте диска с игрой, в данном издании все же есть настоящая версия карты.

В состав издания Avowed Premium Edition SteelBook за $ 94,99 входит:

Цифровой код к базовой игре;

Ранний доступ на пять дней;

Наборы из двух премиальных скинов;

Доступ к цифровому артбуку и саундтреку;

SteelBook;

Карта Живых земель.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series S|X, а также в Game Pass.