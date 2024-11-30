В физическом издании Avowed есть все, кроме самого диска с игрой

Как и большинство крупных релизов, Avowed поступит в продажу в двух изданиях - цифровом и физическом, но, как стало известно от Microsoft, в Premium-издание, представляющее собой SteelBook, будет включен не диск с игрой, а цифровой код, который необходимо активировать в своей учетной записи.
Данный шаг не нашел положительного отклика у геймеров, что вызвало множество жалоб в социальных сетях. Но самое забавное, несмотря на отсутствие в комплекте диска с игрой, в данном издании все же есть настоящая версия карты.
В состав издания Avowed Premium Edition SteelBook за $ 94,99 входит:
- Цифровой код к базовой игре;
- Ранний доступ на пять дней;
- Наборы из двух премиальных скинов;
- Доступ к цифровому артбуку и саундтреку;
- SteelBook;
- Карта Живых земель.
Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series S|X, а также в Game Pass.
И смысл такого физического издания?
ты держишь код от игры в руках))))
Ушибленные собиратели все равно купят, главное коробочка на полке пыль собирает.
Лол зажопили диск, хотя пофиг сомнения насчёт этой игры, по нанимали кого попало.
После заявления в ответ Илону Маску, игра у меня исчезла из желаемых.
Теперь все новости с этой подделкой мне неприятны. Скорее всего скип.
Эх а такие надежды были на эту игру
Если что, в ноутбуках от 2020 даже нет привода для дисков.
Это я так... держу в курсе...
а нафиг стилбук тогда