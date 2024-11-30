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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7 318 оценок

В физическом издании Avowed есть все, кроме самого диска с игрой

Gruz_
Новости

Как и большинство крупных релизов, Avowed поступит в продажу в двух изданиях - цифровом и физическом, но, как стало известно от Microsoft, в Premium-издание, представляющее собой SteelBook, будет включен не диск с игрой, а цифровой код, который необходимо активировать в своей учетной записи.

Данный шаг не нашел положительного отклика у геймеров, что вызвало множество жалоб в социальных сетях. Но самое забавное, несмотря на отсутствие в комплекте диска с игрой, в данном издании все же есть настоящая версия карты.

В состав издания Avowed Premium Edition SteelBook за $ 94,99 входит:

  • Цифровой код к базовой игре;
  • Ранний доступ на пять дней;
  • Наборы из двух премиальных скинов;
  • Доступ к цифровому артбуку и саундтреку;
  • SteelBook;
  • Карта Живых земель.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series S|X, а также в Game Pass.

-13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Kenn1y

И смысл такого физического издания?

8
Темный-Властелин

ты держишь код от игры в руках))))

1
Шмоня Натанзон

Ушибленные собиратели все равно купят, главное коробочка на полке пыль собирает.

2
kotasha

Лол зажопили диск, хотя пофиг сомнения насчёт этой игры, по нанимали кого попало.

0
ПетроНепетро
0
вупсич пупсич

После заявления в ответ Илону Маску, игра у меня исчезла из желаемых.
Теперь все новости с этой подделкой мне неприятны. Скорее всего скип.

0
Ольга Бузова

Эх а такие надежды были на эту игру

0
RedundantRutherford

Если что, в ноутбуках от 2020 даже нет привода для дисков.

Это я так... держу в курсе...

0
ОТСТУПНИК Style

а нафиг стилбук тогда

0