Метроидвания AWAKEN: Astral Blade получила бесплатный пролог на ПК

С приближением запуска AWAKEN: Astral Blade, одного из проектов, входящих в PlayStation China Hero Project, разработчики выпустили First Contact, насыщенный действием пролог в Steam, предлагая поклонникам заранее окунуться в мрачный мир этой метроидвании.

В преддверии глобального запуска игры 22 октября игроки ПК теперь могут более полно ощутить эту экшн-игру и присоединиться к Тании в ее путешествии, чтобы раскрыть тайны, скрытые глубоко в джунглях островов Горация.

First Contact даст игрокам возможность ощутить игровой процесс и раскрыть сюжет самого начала игры, а также сразиться с тремя невероятными боссами, углубляясь в леса острова.

AWAKEN: Astral Blade предлагает широкий спектр комбинаций оружия, поэтому вы можете добавить его в свое дерево талантов, чтобы создать свой собственный уникальный арсенал. Используйте длинный меч, щупальца или гигантский молот в сочетании с предметами, которые дают Тании особые способности.

Вы можете контролировать ход истории, помогая Тании делать выбор в ключевых моментах и ​​прокладывая собственный курс исследования. Различные маршруты могут привести вас к разным концовкам, позволяя вам исследовать мир несколько раз, если вы этого захотите. Множество подсказок и информации спрятано во многих неожиданных местах.

AWAKEN: Astral Blade выйдет 22 октября для ПК и PlayStation 5.