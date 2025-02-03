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The Backrooms 1998 25.05.2022
Ужасы, Инди, От первого лица
5.7 7 оценок

Психологический хоррор The Backrooms 1998 выйдет на консолях

Simple Jack
Новости

The Backrooms 1998, психологический хоррор-выживание от первого лица, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

Издатель Feardemic и разработчик Steelkrill Studio объявили, что релиз состоится, когда игра покинет ранний доступ. Точная дата пока не раскрыта.

Изначально The Backrooms 1998 появилась в раннем доступе 25 мая 2022 года в Steam, где привлекла внимание любителей жанра. Игра рассказывает историю подростка, случайно оказавшегося в ужасающих глубинах The Backrooms в 1998 году.

Игрокам предстоит выбираться из лабиринта, оставляя метки с помощью распылителя, искать предметы, экономить выносливость и избегать смертельной угрозы. Спасение возможно только в специальных «безопасных комнатах», иначе риск застрять в этом кошмаре навсегда.

Разработчики предупреждают, что игра содержит реалистичные тревожные сцены, скримеры, экстремальное насилие и элементы, вызывающие сильное беспокойство. The Backrooms 1998 подойдёт далеко не каждому игроку – это интенсивный и жестокий хоррор для тех, кто готов испытать настоящий страх.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

Это не хоррор, это поххер.

0
Александр Гоголев

Ну и где хоррор? Как его увидеть? Если это трагикомедия.

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