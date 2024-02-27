Новый покерный рогалик Balatro заработал 1 миллион долларов за 8 часов

Balatro, новая игра на тему покера, в которой вы собираете колоду и пытаетесь выжить, оказалась очень успешной. Всего за восемь часов после выхода она заработала более 1 миллиона долларов. Это делает ее самой продаваемой игрой за всю историю Playstack, компании, которая ее создала.

Как сообщает GamesIndustry.biz, Balatro была разработана одним разработчиком LocalThunk. Игра не только достигла значительного уровня продаж за считанные часы, но и стала прибыльной всего за один час после выпуска. Этот быстрый успех выходит за рамки финансовых достижений: LocalThunk сообщил, что за первые три дня после выхода игры было продано более 250 000 копий на ПК, Playstation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Генеральный директор Playstack Харви Эллиотт поделился своим волнением по поводу успеха игры, признав проблемы издательского партнерства и важность достижения Balatro прибыльности. Он похвалил LocalThunk, разработчика игры, и команду издателей Playstack за их выдающиеся достижения.

«Мы потрясены успехом Balatro. Любое издательское партнерство в какой-то степени представляет собой прыжок веры, и отрезвляющие новости отрасли за последние двенадцать месяцев заставили каждый скачок казаться еще дальше. Поэтому мы понимаем, что для нас большая честь отметить, что Balatro достигла прибыльности в течение часа после релиза».

LocalThunk, ошеломленный положительным приемом и огромной поддержкой, выразил благодарность фанатам игры и Playstack за то, что это достижение стало возможным.