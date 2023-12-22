Первой Baldur's Gate исполнилось 25 лет

Первой игре Baldur's Gate исполнилось 25 лет. Разработанная тогда еще бурно развивающейся компанией Bioware, она была выпущена 21 декабря 1998 года в Северной Америке, навсегда изменив ландшафт классических электронных ролевых игр.

День рождения Baldur's Gate, безусловно, стоит отпраздновать, отчасти из-за важности игры, а отчасти потому, что всемирный успех Baldur's Gate 3 показал, что эта формула до сих пор дает эффект в мире видеоигр, находя отклик на рынке, который многие считали немыслимым в 2023 году..

Действие игры Baldur's Gate происходит на Побережье Мечей, в регионе на континенте Фаэрун, и игрок играет за сироту, выросшего в Кэндлклипе, цитадели к югу от более крупного города, давшего игре название. Вынужденный бежать из Саревока, он сталкивается с другими персонажами и опасностями, о существовании которых даже не подозревал. В своих странствиях, а также в столкновении с тем, что окажется ключевым персонажем в его жизни, ему придется раскрыть махинации некоторых крупных фракций Baldur's Gate, так или иначе связанных с его прошлым и событиями, которые происходят на Побережье Мечей.

Учтите, что Baldur's Gate вполне играбельна и сегодня (нарисованная от руки 2D-графика очень хорошо сохранилась, в отличие от графики некоторых 3D-игр той же эпохи), в том числе благодаря омоложению, проведенному Beamdog в Baldur's Gate: Enhanced Edition. Так что, если вам понравилась Baldur's Gate 3, почему бы не попробовать всю серию?