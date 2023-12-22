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об игре
Baldur's Gate 21.12.1998
Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
9.1 309 оценок

Первой Baldur's Gate исполнилось 25 лет

butcher69
Новости

Первой игре Baldur's Gate исполнилось 25 лет. Разработанная тогда еще бурно развивающейся компанией Bioware, она была выпущена 21 декабря 1998 года в Северной Америке, навсегда изменив ландшафт классических электронных ролевых игр.

День рождения Baldur's Gate, безусловно, стоит отпраздновать, отчасти из-за важности игры, а отчасти потому, что всемирный успех Baldur's Gate 3 показал, что эта формула до сих пор дает эффект в мире видеоигр, находя отклик на рынке, который многие считали немыслимым в 2023 году..

Действие игры Baldur's Gate происходит на Побережье Мечей, в регионе на континенте Фаэрун, и игрок играет за сироту, выросшего в Кэндлклипе, цитадели к югу от более крупного города, давшего игре название. Вынужденный бежать из Саревока, он сталкивается с другими персонажами и опасностями, о существовании которых даже не подозревал. В своих странствиях, а также в столкновении с тем, что окажется ключевым персонажем в его жизни, ему придется раскрыть махинации некоторых крупных фракций Baldur's Gate, так или иначе связанных с его прошлым и событиями, которые происходят на Побережье Мечей.

Учтите, что Baldur's Gate вполне играбельна и сегодня (нарисованная от руки 2D-графика очень хорошо сохранилась, в отличие от графики некоторых 3D-игр той же эпохи), в том числе благодаря омоложению, проведенному Beamdog в Baldur's Gate: Enhanced Edition. Так что, если вам понравилась Baldur's Gate 3, почему бы не попробовать всю серию?

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Шедевр, после которого вышел шедевр и сейчас опять вышел шедевр (ну, выйдет).

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И спустя четверть века вышел-таки шедевр

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