Астарион из Baldur's Gate III стал частью канона Dungeons & Dragons

Baldur's Gate 3 подарила нам ряд замечательных компаньонов, но сложно сказать, что кто-то из них так же сильно выделялся, как Астарион. Нейл Ньюбон получил множество наград за роль вампира, а фанаты не перестают демонстрировать свою любовь к Астариону со дня выхода игры.

По всей видимости, руководство Wizards of the Coast и само в восторге от Астариона, поскольку он официально введен в канон D&D. Игровой портал GamesRadar заметил упоминание Астариона в цитате из нового «Руководства по монстрам».

По словам художника Дэвида Аструги для EN World, это всего лишь пасхалка, и не стоит возлагать больших надежд на это небольшое появление:

Все это не имеет особого значения, хотя стоит помнить, что Астарион - персонаж Wizards, так что он, в принципе, может появляться то тут, то там.

«Руководство по монстрам» и «Справочник игрока» - пожалуй, две самые обязательные и лучшие книги по D&D, которые нужно иметь под рукой, и любимый эльф-вампир от Larian теперь можно встретить в обеих - как в иллюстрациях, так и в тексте. Первый раз Астарион был замечен в издании 2024 года «Справочника игрока» Wizards of the Coast, где он появился на иллюстрации заклинания «Дневной свет» - заклятия, насылающего сферу света радиусом 60 футов.

Возможно, в скором времени в D&D будут официально добавлены и другие популярные компаньоны, такие как Гейл и Шэдоухарт.