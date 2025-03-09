Астарион из Baldur's Gate III стал частью канона Dungeons & Dragons

Baldur's Gate 3 подарила нам ряд замечательных компаньонов, но сложно сказать, что кто-то из них так же сильно выделялся, как Астарион. Нейл Ньюбон получил множество наград за роль вампира, а фанаты не перестают демонстрировать свою любовь к Астариону со дня выхода игры.
По всей видимости, руководство Wizards of the Coast и само в восторге от Астариона, поскольку он официально введен в канон D&D. Игровой портал GamesRadar заметил упоминание Астариона в цитате из нового «Руководства по монстрам».
По словам художника Дэвида Аструги для EN World, это всего лишь пасхалка, и не стоит возлагать больших надежд на это небольшое появление:
Все это не имеет особого значения, хотя стоит помнить, что Астарион - персонаж Wizards, так что он, в принципе, может появляться то тут, то там.
«Руководство по монстрам» и «Справочник игрока» - пожалуй, две самые обязательные и лучшие книги по D&D, которые нужно иметь под рукой, и любимый эльф-вампир от Larian теперь можно встретить в обеих - как в иллюстрациях, так и в тексте. Первый раз Астарион был замечен в издании 2024 года «Справочника игрока» Wizards of the Coast, где он появился на иллюстрации заклинания «Дневной свет» - заклятия, насылающего сферу света радиусом 60 футов.
Возможно, в скором времени в D&D будут официально добавлены и другие популярные компаньоны, такие как Гейл и Шэдоухарт.
После того, когда спащему мне он хотел шею прокусить, я его прогнал. Но в бою он был хорош // Евгений Аниканов
Я прибил его)) // Андрей Криницын
Я и не знал,что персонажи в официальной игре по днд-не канон
Учитывая, какую хyeту наворотил Свен Винке в плане сюжета и событий, оно и неудивительно: достать из воздуха Корону Карсуса, сделать с помощью неё нового бога в виде вознёсшегося Гейла или Гейла и Тава, если есть роман, основателя Врат Балдура сделать иллитидом и т. д. и т. п.
Канон, официальный сюжет: «Мы для тебя какая-то шутка?!»
Все минусаторы — жалкие пuдоры.
Не включают по достаточно простой причинен, в играх по ДНД у основных персонажей может быть множество вариантов завершения истории ( у того же Астариона их более 4), соответственно делая персонажа "каноном" приходится выбирать какой-то один конкретный вариант, что понравится не многим (как это было с Гг из BG1-2, которых стал конкретным персонажем с конкретными сюжетными выборами).
Вместе с медведем?
Это не канон, а повесточный шлак.
Для фауны пегача всё повесточный шлак. Доказательств разумеется, ты представить не сможешь.
Или может ты из тех, кто целенаправленно флиртовал с Хальсином, пока не оказался под медведем, и теперь ущемились с этого?
Я эту глобалистскую муть удалил на середине первого акта. После того, как понял, что это фуфло не имеет вообще никакого отношения к Forgotten Realms. И что целевая аудитория этого дерьма - зомби с промытыми мозгами, дегенераты и извращенцы.
Да это даже не БГ... это повесточная помойка дос
а чо там ''глобалистского''? оО