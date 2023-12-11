Baldur's Gate 3 имеет серьезную ошибку с сохранениями на Xbox

Baldur's Gate 3 официально доступна на Xbox уже несколько дней после анонса, сделанного Larian Studios на церемонии The Game Awards 2023, но, похоже, что знакомство с лучшей игрой года оказалось далеко не для всех приятным.

Многие фанаты сообщают, что столкнулись с серьезной ошибкой, встречающейся только на консолях нового поколения от Microsoft, которая приводит к внезапному удалению всех файлов сохранений.

Pure Xbox собрал множество таких сообщений и попытался пролить свет на этот вопрос: похоже, что ошибка возникает после краха из-за предполагаемых ошибок, связанных с нехваткой места в памяти - даже когда доступно более 20 ГБ - или в результате проблем, связанных с быстрым перезапуском (Quick Resume), который, похоже, все еще не работает идеально. После повторного запуска Baldur's Gate 3 многие несчастные пользователи столкнулись с неприятным сюрпризом: все их файлы сохранений внезапно исчезли без объяснения причин, сведя на нет многие часы игры.

В других случаях после сбоя (что также часто случалось с этим автором) наблюдалось столь же странное действие: при перезагрузке Baldur's Gate 3 попросит вас снова принять EULA и заново откалибровать HDR, как будто вы никогда не играли в эту игру. К счастью, в этом случае все сохранения останутся нетронутыми, но очевидно, что для оптимального прохождения игры на консолях нового поколения необходимо исправить некоторые ошибки.

Пока неясно, что именно вызывает этот баг, но, по версии Pure Xbox, он может быть связан с облачными сохранениями: Football Manager и Starfield также сталкивались с подобными проблемами, хотя и не столь масштабными. На данный момент Larian Studios пока никак не прокомментировала эти странные ошибки, но, зная их активность в случае с PS5 и PC, можно предположить, что они уже работают над исправлением.

А пока настоятельно рекомендуется пользователям Xbox быть очень, очень осторожными и не использовать Quick Resume. Чтобы максимально предотвратить риск возникновения странных сбоев.