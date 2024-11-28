Baldur's Gate 3 преодолел отметку в 70 миллионов загрузок модов

Baldur’s Gate 3 добавил официальные инструменты для моддинга с седьмым крупным обновлением в сентябре, и сразу стало очевидно, что спрос на моды среди огромной базы игроков игры высок. Знаменитая RPG уже создала процветающее сообщество моддинга, и оно только продолжает расти.

Фактически, в сообщении Steam, подробно описывающем предстоящий патч 8 для Baldur’s Gate 3, разработчик Larian Studios объявил, что игра преодолела отметку в 70 миллионов загрузок модов. Менее месяца назад это число составляло более 50 миллионов. Larian Studios также сообщила, что игроки в общей сложности загрузили более 3000 модов.

Вышеупомянутый патч 8 наверняка сохранит Baldur’s Gate 3 живой и активной, когда он выйдет в 2025 году, поскольку Larian сообщила, что после его выпуска обновление добавит кросс-игру, 12 новых подклассов и долгожданный фоторежим.