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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 281 оценка

Благодаря оптимизации, проведенной для Xbox, Baldur's Gate 3 станет более производительной на PC и PS5

Gruz_
Новости

Если вы недовольны производительностью Baldur's Gate 3 на ПК и PS5, то вам поможет следующее обновление, которое стало возможным благодаря неожиданному союзнику.

Именно сегодня директор по издательской деятельности Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) сообщил в X (бывший Twitter) дополнительную информацию о том, чего мы можем ожидать от грядущего патча 5. По словам Дауса, и версия для ПК, и версия для PS5 получат прирост производительности благодаря оптимизации, которую Larian проделала при переносе игры на Xbox Series X|S.

Вдобавок Даус также сообщил, что обновление будет "очень хорошим" и будет содержать изменения, которые разработчики стремились внедрить, так что улучшение производительности может оказаться наименее интересной частью патча 5.

Патч 5 действительно хорош. Я провел целый день, общаясь с разработчиками и Ко. Они все были чертовски горды изменениями. Я могу сказать, большинство из них говорили "наконец-то мы сделали *это*!". Приятно видеть этих людей такими увлеченными работой над улучшением игры после релиза.

Более того, производительность будет улучшена как на ПК, так и на PS5 благодаря всей той работе, которая была проделана для оптимизации под Xbox. Это захватывающе, но также, возможно, наименее захватывающая вещь в патче 5, чтобы дать вам представление о том, насколько она захватывающая. Подробнее - завтра.

Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5, а версия для Xbox Series X|S появится в декабре. О дате релиза будет объявлено на церемонии The Game Awards 7 декабря.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Eclair_93

Игра по моему и так показатель, как надо в оптимизацию. Ну красавцы конечно, но жаль что это не послужит примером другим, как забивали на оптимизацию, так и будут.

Жду мамкиных миллионеров всех поголовно с 4090, доказывающим что в БГ3 графа фигня, ее тянет любой ПК, а вот Алан Вейк...

5
satalataa

так лол так и есть у меня на 4080 в городе 40 фпс и подгрузка текстур на пол минуты а в алане все норм 70+ фпс и быстрая загрузка

0
CAN I HABE PIZZA PLS
Игра по моему и так показатель, как надо в оптимизацию

🤡

Так тоже не надо. Только в первом акте всё збс кроме долгих загрузок, дальше заметно хуже.

0
Alex_3576

Вот так нужно поддерживать игру, а не компы обновлять =)

3
GetJet

Походу графончик подрежут :)

-5
Baron1979

Мыла добавят просто.

-7