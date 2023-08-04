GOG даёт возможность получить Baldur's Gate 3 бесплатно, но для этого нужно показать свой талант

Со вчерашнего дня все желающие могут поиграть в Baldur's Gate 3, которая покорила рынок. Вчера к ночи игра, созданная Larian Studios, покорила почти полмиллиона пользователей Steam и получила множество отличных отзывов как от критиков, так и от простых геймеров.
Разработчики Baldur's Gate 3 в сотрудничестве с платформой GOG решили предоставить игрокам шанс выиграть бесплатную копию третьей части этой популярной ролевой игры. Для этого необходимо продемонстрировать свой поэтический талант в объявленном сегодня конкурсе.
- Он заключается в создании одного куплета тавернной песни, повествующей о приключениях и неудачах героя из Baldur's Gate 3.
- Для авторов 10 самых «креативных и уникальных» стихов организаторы подготовили бесплатные копии третьего «Балдура» в виде цифровых ключей для платформы GOG.
- Те, кто заинтересован в участии в конкурсе, должны опубликовать свой стих под постом GOG, который был опубликован в X (бывший Twitter) и Facebook.
- Соревнования стартовали сегодня, 4 августа, в 15:00 и продлятся до 9 августа.
Подробное описание его правил вы можете найти здесь. Следует отметить, что интерес к этому конкурсу действительно высок — всего на обеих упомянутых выше платформах уже поступило более 200 предложений песенных куплетов (а конкурс стартовал менее трех часов назад).
Спасибо, не надеялся победить так скоро, очень благодарю за данную возможность проявить себя в творчестве и получить столь щедрую награду
+
Сначала хотел поздравить, но внимательней рассмотрел картинку и понял, что кое-то очень хитро*пый. Но разрабам плюс за то, что не стали пихать всякие Denuvo
Я тоже своего рода, "креативщик". Взял именно GOG версию
Как ни крути, а пираты обладают лучшей смекалкой!
Я бы тоже спиратил, но мне совесть не позволяет
ёхо-хо-хо и балдур гейтс в придачу)
Эти же смекалистые потом ноют, что игра почему-то плохо продалась и продолжения не будет :)
Достаточно иметь интернет, чтобы получить бесплатную версию, если кто не в курсах.
Вот это очень креативный розыгрыш.
а сейчас это не твиттер? новостники конечно тут не меняются
Спасибо, ГОГ, проявил талант, включил впн, а дальше всё довольно легко было
Да мы тут все уже победили