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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 686 оценок

GOG даёт возможность получить Baldur's Gate 3 бесплатно, но для этого нужно показать свой талант

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Gruz_
Новости

Со вчерашнего дня все желающие могут поиграть в Baldur's Gate 3, которая покорила рынок. Вчера к ночи игра, созданная Larian Studios, покорила почти полмиллиона пользователей Steam и получила множество отличных отзывов как от критиков, так и от простых геймеров.

Разработчики Baldur's Gate 3 в сотрудничестве с платформой GOG решили предоставить игрокам шанс выиграть бесплатную копию третьей части этой популярной ролевой игры. Для этого необходимо продемонстрировать свой поэтический талант в объявленном сегодня конкурсе.

  • Он заключается в создании одного куплета тавернной песни, повествующей о приключениях и неудачах героя из Baldur's Gate 3.
  • Для авторов 10 самых «креативных и уникальных» стихов организаторы подготовили бесплатные копии третьего «Балдура» в виде цифровых ключей для платформы GOG.
  • Те, кто заинтересован в участии в конкурсе, должны опубликовать свой стих под постом GOG, который был опубликован в X (бывший Twitter) и Facebook.
  • Соревнования стартовали сегодня, 4 августа, в 15:00 и продлятся до 9 августа.

Подробное описание его правил вы можете найти здесь. Следует отметить, что интерес к этому конкурсу действительно высок — всего на обеих упомянутых выше платформах уже поступило более 200 предложений песенных куплетов (а конкурс стартовал менее трех часов назад).

6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
NFiria

Спасибо, не надеялся победить так скоро, очень благодарю за данную возможность проявить себя в творчестве и получить столь щедрую награду

26
Freemanyz

+

0
Artery Kaulitz

Сначала хотел поздравить, но внимательней рассмотрел картинку и понял, что кое-то очень хитро*пый. Но разрабам плюс за то, что не стали пихать всякие Denuvo

0
Папел

Я тоже своего рода, "креативщик". Взял именно GOG версию

8
Big and Fat

Как ни крути, а пираты обладают лучшей смекалкой!

2
Desmond72Miles

Я бы тоже спиратил, но мне совесть не позволяет

1
-zotik-

ёхо-хо-хо и балдур гейтс в придачу)

1
Spillik Big and Fat

Эти же смекалистые потом ноют, что игра почему-то плохо продалась и продолжения не будет :)

0
Protocol10

Достаточно иметь интернет, чтобы получить бесплатную версию, если кто не в курсах.

5
6363

Вот это очень креативный розыгрыш.

2
PlatinumJack
который был опубликован в X (бывший Twitter)

а сейчас это не твиттер? новостники конечно тут не меняются

0
Wlados3d

Спасибо, ГОГ, проявил талант, включил впн, а дальше всё довольно легко было

0
Mad_cloud

Да мы тут все уже победили

0