Larian Studios: Стандартное прохождение Baldur's Gate 3 займет от 75 до 100 часов

Вам интересно, успеете ли вы пройти Baldur's Gate 3 до выхода Starfield? Имейте в виду: по словам разработчиков Larian, одно прохождение занимает в среднем от 75 до 100 часов.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В беседе с IGN босс Larian Свен Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игрокам, которые хотят "сделать все", следует ожидать удвоения этой цифры.
От 75 до 100 часов — вот что мы видим. Это не значит "сделать все", это просто прохождение игры. Будут люди, которые превысят этот показатель, те, кто хочет пройти все. Я думаю, что они, скорее всего, наберут 200 часов. В среднем мы видим, что у людей, которые проходят игру, уходит от 75 до 100 часов.
Винке отметил, однако, что Larian ожидает увидеть различные стили игры после выхода Baldur's Gate 3. Например, тем, кто играет в многопользовательскую игру, может потребоваться больше года, чтобы закончить игру, поскольку они организуют регулярные сессии с друзьями.
Есть несколько способов играть в нее, верно? Мы видели это в Divinity: Original Sin 2, и здесь все будет по-другому. Люди, которые собираются играть в мультиплеер, будут играть год, полтора. Они будут устраивать свои регулярные сессии, где будут играть, как в D&D.
Baldur's Gate 3 разделена на отдельные части большими переходами, которые перемещают игроков от главы к главе, как и в оригинальной Baldur's Gate. Эти переходы обеспечивают естественные моменты остановки и старта для игроков, которые могут захотеть отдохнуть от Baldur's Gate 3 в пользу другой игры.
"Будут моменты, когда вы сможете сказать: "Знаете что? Я остановлюсь здесь и попробую что-нибудь другое", а потом снова возьмусь за игру. Она достаточно большая", - сказал Винке.
Винке считает, что даже после завершения прохождения игры игроки могут почувствовать необходимость в повторном прохождении из-за самой природы Baldur's Gate 3.
В ней огромный потенциал реиграбельности, потому что есть так много способов сделать что-то. Я думаю, что люди будут часто переигрывать. У нас безумное количество классов, подклассов, рас, подрас. Это не маленькая игра, которую вы пройдете за месяц. Вы будете играть в нее по кусочкам и частями. Может быть, вы будете играть с другом в многопользовательской игре - у нас есть многопользовательская игра с выбыванием. Есть так много способов играть в нее. Мы также видели Divinity: Original Sin 2, люди играли в нее годами. В DOS2 до сих пор играет довольно много людей, все еще открывающих для себя новые вещи, которые там есть. Эта игра значительно больше, в ней гораздо больше слоев глубины. Я не думаю, что вы закончите за месяц, вот что я хочу сказать.
Разработчик: Полное прохождение игры 75 - 100 часов
Игрок который играет в порезаную бетку с одной локацией уже 300 часов: Серьезно? )
Аналогичная ситуация, думаю я в игре на долго утону и никакие другие игры мне не нужны.
Реклама здорового человека, не то что у Тодда. Который своей рекламой, по ощущениям, делает все, чтобы Старфилд никто не покупал.
из-за отсутствия локализации у нас это игру уже отменяют, мне смешно, при том еще что у нас на ПК в их игры в основном играют, и там сделают русик точно
Не то что отменяют. Просто покупать не будут. Тодд сделал все, чтобы мы ее качали с торента.
Да даже с торрентом Старфилд качать особо не кто не будет из-за отсутствия русских субтитров. Если конечно не найдутся люди которые сделают нормальный русификатор к примеру как у swtor. )
Ну, сабы умельцы точно сделают.
А в ТОР я играл еще на релизе и без русских субтитров это было ощутимо некомфортно.
Ну от беседки на старые игры ключи продаются, причем по региональной цене, но вот со старфилд надо будет посмотреть еще, предзаказ они могут легко так же заказать, капком , бандаи и ворнеры уже сделал так.
БГ3 это определенно топ, думаю она станет лучшим представителем cRPG на многие годы. Очень рад, что такой проект попал в руки ларианам.
На самом деле, если подумать, то этим ребятам можно было бы спокойно отдать на разработку ремейк KOTOR...
Ну, буду надеяться что все недочеты бетки они пофиксят, особенно кубы у мобов.
На меньшее и не рассчитываю.
Я всегда переигрываю любой диалог, чтобы понять "А как бы я поступила" Так что, думаю, у меня это займет раза в 3 больше. Еще со времен Dragon age, когда мне дико хотелось сорвать поцелуй у трактирщицы, и игра позволила мне это сделать. Тот же уровень жду и у BG
Вот это нормальное время, а то 150-200 явно перебор.
Ну это не перебор, если ты в Skyrim или Fallout будешь все побочки проходить то тоже столько же часов получится.
Из некоторых игр порой не хочется уходить.