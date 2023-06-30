Larian Studios: Стандартное прохождение Baldur's Gate 3 займет от 75 до 100 часов ©

Вам интересно, успеете ли вы пройти Baldur's Gate 3 до выхода Starfield? Имейте в виду: по словам разработчиков Larian, одно прохождение занимает в среднем от 75 до 100 часов.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В беседе с IGN босс Larian Свен Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игрокам, которые хотят "сделать все", следует ожидать удвоения этой цифры.

От 75 до 100 часов — вот что мы видим. Это не значит "сделать все", это просто прохождение игры. Будут люди, которые превысят этот показатель, те, кто хочет пройти все. Я думаю, что они, скорее всего, наберут 200 часов. В среднем мы видим, что у людей, которые проходят игру, уходит от 75 до 100 часов.

Винке отметил, однако, что Larian ожидает увидеть различные стили игры после выхода Baldur's Gate 3. Например, тем, кто играет в многопользовательскую игру, может потребоваться больше года, чтобы закончить игру, поскольку они организуют регулярные сессии с друзьями.

Есть несколько способов играть в нее, верно? Мы видели это в Divinity: Original Sin 2, и здесь все будет по-другому. Люди, которые собираются играть в мультиплеер, будут играть год, полтора. Они будут устраивать свои регулярные сессии, где будут играть, как в D&D.

Baldur's Gate 3 разделена на отдельные части большими переходами, которые перемещают игроков от главы к главе, как и в оригинальной Baldur's Gate. Эти переходы обеспечивают естественные моменты остановки и старта для игроков, которые могут захотеть отдохнуть от Baldur's Gate 3 в пользу другой игры.

"Будут моменты, когда вы сможете сказать: "Знаете что? Я остановлюсь здесь и попробую что-нибудь другое", а потом снова возьмусь за игру. Она достаточно большая", - сказал Винке.

Винке считает, что даже после завершения прохождения игры игроки могут почувствовать необходимость в повторном прохождении из-за самой природы Baldur's Gate 3.

В ней огромный потенциал реиграбельности, потому что есть так много способов сделать что-то. Я думаю, что люди будут часто переигрывать. У нас безумное количество классов, подклассов, рас, подрас. Это не маленькая игра, которую вы пройдете за месяц. Вы будете играть в нее по кусочкам и частями. Может быть, вы будете играть с другом в многопользовательской игре - у нас есть многопользовательская игра с выбыванием. Есть так много способов играть в нее. Мы также видели Divinity: Original Sin 2, люди играли в нее годами. В DOS2 до сих пор играет довольно много людей, все еще открывающих для себя новые вещи, которые там есть. Эта игра значительно больше, в ней гораздо больше слоев глубины. Я не думаю, что вы закончите за месяц, вот что я хочу сказать.