Первоначально в Baldur's Gate 3 злодей всегда похищал вторую половинку персонажа

Во время игры в Baldur’s Gate 3 у вас будет возможность развить романтические отношения с различными героями. Первоначально разработчики думали, что Орин Красная будет всегда похищать только вторую половинку вашего персонажа, а не просто его спутника, в третьем акте игры.

Однако для финальной версии игры была выбрана другая система. Если вы оставите спутника в лагере, то Орин сможет похитить Лаэзель, Гейла, Халсину или Минтару. При этом она всегда предпочтет героя, с которым у вас самые плохие отношения. Если в лагере не будет ни одного из них, то похищена будет Йенна.

Разработчик Свен Винке объяснил, что похищение важного персонажа стало своеобразным риском для игроков. Если вы не отправитесь спасать свою вторую половинку сразу же, вы можете упустить значительную часть сюжета. Но при этом храм Баала – это опасное место, которое не стоит посещать слишком рано.

В итоге многие игроки оказались в ситуации, когда их выбором для похищения стал друид Халсин. Этот персонаж часто оставляют в лагере, так как его сюжет завершается во втором акте игры. Тем не менее, его роль в отряде перенимает Джахейра.