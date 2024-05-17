Новый трейлер MultiVersus посвятили PvE-режиму

Разработчик Player First Games опубликовал видео, в котором рассказывает игрокам о новом PvE-режиме Rift Mode в преддверии перезапуска MultiVersus через несколько недель.

Разработчики рассказали о режиме в видеоролике, в котором приняли участие Велма из "Скуби-Ду" и Финн и Джейк из "Время приключений". MultiVersus известен своими PvP-режимами, в которых иконы Warner Bros. сражаются друг с другом, а Rifts предлагает игрокам отточить свои навыки в одиночной игре и онлайн-кооперативе.

Rifts запускает игроков в игровые сценарии с неожиданными сюрпризами, которые заставят вас быть начеку. В каждом Rifts есть узлы, которые варьируются от стандартного сражения до мини-игр. В трейлере показан один пример из множества: Багз Банни атакует цели, собирая звезды.

По мере прохождения мини-игр и уничтожения боссов игроки будут зарабатывать драгоценные камни, которые могут повышать статы и наделять специальными эффектами. Player First утверждает, что Rifts предлагает игрокам множество развлечений вне PvP, а в будущих обновлениях будет добавлено еще больше контента.

MultiVersus выйдет бесплатно на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S 28 мая.