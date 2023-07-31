Разработчики рассказали о могущественных способностях иллитидов в Baldur's Gate 3

До выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа на ПК осталось несколько дней после почти трехлетнего раннего доступа, и в игру будет добавлена оставшаяся часть сюжета и множество других новых материалов. Одной из менее известных, но все еще мощных возможностей, которыми обладают игроки, являются способности иллитидов. Они были несколько ограничены в раннем доступе, но значительно расширены в финальной версии.
Как подробно описано в PlayStation Blog, у вас есть дерево навыков из 25 могущественных способностей, разделенных на три ветви, и их функции варьируются от психокинеза и манипулирования другими людьми (даже влияния на их диалог) до превращения в ускользающего зверя, чтобы сеять хаос. Однако, приняв эту сторону, ваш персонаж станет наполовину иллитидом, что может быть не одобрено партией (хотя они также могут принять участие в паразитировании для получения тех же преимуществ).
В то время как персонажи могут изменить свое телосложение после встречи с ключевым NPC в первом акте, они также могут изменить компаньонов и персонажей происхождения. Это позволяет Астариону стать кем-то другим, кроме Плута, если вы захотите взять его на эту роль. Однако это может помешать их общей истории.
Некоторые из наших истоков в значительной степени связаны с их классами. Неклирик Шэдоухарт повлияет на ролевые возможности в диалогах и сюжете. И хотя ничего не сломается, и их истории по-прежнему можно будет рассказывать, это будет не совсем та история, которую мы хотим, чтобы вы пережили.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.
Гуд! В отличие от РД, целое древо иллитидских перков подвезут. И, возможно, прокачаевемых по выбору, х.з....)
Иллитидом будет любой созданный персонаж или чисто гитаянка?
Не просто не одобрено, вся пачка ноет в голосину, даже evil'ы, всякий раз, как ты пользуешься головастиком. Интересно, в конце прям реально в иллитида превратишься? Так я не хочу( Мне хватит рогов на голове, нафиг мне еще щупальца(
Астарион: нужно эту силу использовать в свою пользу
Да да все ноют
У меня все ныли, даже Лаэззи. А этого я не таскаю с собой, он мне не нравится(
Астарион конечно тот ещё тип. Выпросил у меня книгу некроманта, отчаявшийся
Любопытно будет развивать эти способности, несмотря на нытье спутников)
я так в принципе почитал все новости, в принципе понятно всё уже, играть только нет интереса уже от этих новостей. Придется ждать полгода, когда инфошум исчезнет и там уже спокойно проходить.
А что изменится через полгода?
Инфошум исчезнет, и можно будет спокойно проходить, а то мешает пздц)
Мешает загрузить игру, мешает запустить её? Вдруг она так выстрелит что про неё будут и через полгода говорить и через год, не играть пока все не забудут про неё?
через полгода ты тем более не будешь играть тк нахватаешь везде спойлеров
Да, но инфошум исчезнет, и можно будет спокойно проходить, а то мешает
может вообще все новости посвятим Baldurs Gate 3?