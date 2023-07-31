Разработчики рассказали о могущественных способностях иллитидов в Baldur's Gate 3 ©

До выхода Baldur's Gate 3 из раннего доступа на ПК осталось несколько дней после почти трехлетнего раннего доступа, и в игру будет добавлена оставшаяся часть сюжета и множество других новых материалов. Одной из менее известных, но все еще мощных возможностей, которыми обладают игроки, являются способности иллитидов. Они были несколько ограничены в раннем доступе, но значительно расширены в финальной версии.

Как подробно описано в PlayStation Blog, у вас есть дерево навыков из 25 могущественных способностей, разделенных на три ветви, и их функции варьируются от психокинеза и манипулирования другими людьми (даже влияния на их диалог) до превращения в ускользающего зверя, чтобы сеять хаос. Однако, приняв эту сторону, ваш персонаж станет наполовину иллитидом, что может быть не одобрено партией (хотя они также могут принять участие в паразитировании для получения тех же преимуществ).

В то время как персонажи могут изменить свое телосложение после встречи с ключевым NPC в первом акте, они также могут изменить компаньонов и персонажей происхождения. Это позволяет Астариону стать кем-то другим, кроме Плута, если вы захотите взять его на эту роль. Однако это может помешать их общей истории.

Некоторые из наших истоков в значительной степени связаны с их классами. Неклирик Шэдоухарт повлияет на ролевые возможности в диалогах и сюжете. И хотя ничего не сломается, и их истории по-прежнему можно будет рассказывать, это будет не совсем та история, которую мы хотим, чтобы вы пережили.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.