Решение о добавлении кроссплея в Baldur's Gate 3 будет принято после релиза ©

Очевидно, что большая часть игроков будет проходить Baldur's Gate 3 в одиночку, но, как и в случае с Divinity: Original Sin 2, в грядущей RPG от Larian Studios большое внимание будет уделено кооперативному прохождению. Но будет ли возможность играть с друзьями, у которых данная игра находится на другой платформе?

Несмотря на то, что на старте Baldur's Gate 3 не получит поддержки кроссплея, компания Larian заявила, что может вернуться к этому вопросу после выхода игры. В недавнем интервью Wccftech, на вопрос о наличии кросс-платформенной игры, разработчик сказал: "Мы выпускаем BG3 с поддержкой кросс-сохранений между PC и PS5, а о кроссплее подумаем после релиза".

Divinity: Original Sin 2 поддерживала кросс-игру в ограниченном режиме: только на ПК, Mac и iPad, поэтому вопрос о том, будет ли что-то подобное реализовано в Baldur's Gate 3, пока остается открытым. Однако тот факт, что в игре реализована поддержка кросс-сохранений для разных платформеров, несомненно, является положительным моментом.

Релиз Baldur's Gate 3 на ПК состоится 3 августа, а 6 сентября в продажу поступит версия для PS5.