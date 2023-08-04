Следующая игра Larian Studios будет менее масштабной ©

Larian Studios наконец-то выпустила свой флагманский проект Baldur's Gate 3 после долгих лет раннего доступа. Но, судя по всему, команда уже планирует разработку нескольких игр. Генеральный директор и режиссер игры Свен Винке (Swen Vincke) рассказал в интервью Bloomberg о том, как масштабная игра превратилась в прекрасный проект. Он также выразил надежду, что в будущем ему удастся создать несколько проектов.

По словам Свена, в настоящее время он не знает, какой следующей игрой займется Larian Studios. По всей видимости, он хотел бы работать над несколькими проектами, и его следующий проект будет значительно меньше по масштабу. По словам руководителя Baldur's Gate 3, он точно не хочет работать над еще одним проектом, на создание которого уйдет шесть лет. Он также рассказал о том, как проходила разработка ролевой игры, и о том, каким был этот опыт для студии.

Это все равно что снимать фильм - или много фильмов одновременно. Мы не ожидали, что нам понадобится команда по работе с освещением, команда по контролю качества кинематографических работ или такая большая команда по работе со звуком.

Baldur's Gate 3 уже доказала свой ошеломляющий успех. Она стала одной из немногих игр, которой удалось разойтись тиражом в 2,5 млн. копий только в период раннего доступа, как говорится в отчете. Вскоре после выхода Baldur's Gate 3 стала второй по количеству игроков в Steam, в которую одновременно играли более 470 000 человек.

Весь тот ажиотаж, поднятый вокруг Baldur's Gate 3, вызывает у Свена неприятные ощущения во время сна, так как он к этому не привык: "Меня это беспокоит. Я предпочитаю быть в роли аутсайдера".

В настоящее время неясно, какими будут следующие проекты Larian Studios. Возможно, мы узнаем о них в будущем. В любом случае, все эти намеки могут ни к чему не привести, поэтому стоит отнестись к этим высказываниям с осторожностью.

Baldur's Gate 3 вышла на PC и PlayStation 5, получив высокие оценки как от профильной прессы так и от игроков. Выход версии для Xbox Series X и Series S запланирован на ближайшее будущее.