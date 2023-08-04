Следующая игра Larian Studios будет менее масштабной

Larian Studios наконец-то выпустила свой флагманский проект Baldur's Gate 3 после долгих лет раннего доступа. Но, судя по всему, команда уже планирует разработку нескольких игр. Генеральный директор и режиссер игры Свен Винке (Swen Vincke) рассказал в интервью Bloomberg о том, как масштабная игра превратилась в прекрасный проект. Он также выразил надежду, что в будущем ему удастся создать несколько проектов.
По словам Свена, в настоящее время он не знает, какой следующей игрой займется Larian Studios. По всей видимости, он хотел бы работать над несколькими проектами, и его следующий проект будет значительно меньше по масштабу. По словам руководителя Baldur's Gate 3, он точно не хочет работать над еще одним проектом, на создание которого уйдет шесть лет. Он также рассказал о том, как проходила разработка ролевой игры, и о том, каким был этот опыт для студии.
Это все равно что снимать фильм - или много фильмов одновременно. Мы не ожидали, что нам понадобится команда по работе с освещением, команда по контролю качества кинематографических работ или такая большая команда по работе со звуком.
Baldur's Gate 3 уже доказала свой ошеломляющий успех. Она стала одной из немногих игр, которой удалось разойтись тиражом в 2,5 млн. копий только в период раннего доступа, как говорится в отчете. Вскоре после выхода Baldur's Gate 3 стала второй по количеству игроков в Steam, в которую одновременно играли более 470 000 человек.
Весь тот ажиотаж, поднятый вокруг Baldur's Gate 3, вызывает у Свена неприятные ощущения во время сна, так как он к этому не привык: "Меня это беспокоит. Я предпочитаю быть в роли аутсайдера".
В настоящее время неясно, какими будут следующие проекты Larian Studios. Возможно, мы узнаем о них в будущем. В любом случае, все эти намеки могут ни к чему не привести, поэтому стоит отнестись к этим высказываниям с осторожностью.
Baldur's Gate 3 вышла на PC и PlayStation 5, получив высокие оценки как от профильной прессы так и от игроков. Выход версии для Xbox Series X и Series S запланирован на ближайшее будущее.
я бы глянул ремейк Divine Divinity c видом от третьего лица
А я бы духовное продолжение Эго Драконис)
Гайс, в БГ3 есть настройка ускорения анимации боя?
В ДОС2 в середине уже надоело смотреть по долгу одни и те же анимации...
Пфф... тоже мне нашел проблему. Ускоряй с помощью Cheat Engine, привязав вкл/выкл на горячую клавишу.
Главное, что бы игры были.
А вот и зря, нужны именно масштабные игры. Просто пусть на доходы с продаж Балды увеличит штат сотрудников, чтоб быстрее делали.
Я бы хотел продолжение их экшн рпг Эго драконис, где реально можно было превращаться в дракона и летать
Как я понял в следующей игре будет просто куча текста почти без озвучки и без кинематографических диалогов. После балдура такое не очень воспринимается
Как будто балдур не такой, лол, диалоги как в скайриме, с молчуном гг (зато дают выбор, с каким голосом сундуки открывать, гениально)
Мда, масштабный проект "потратили" на Дно&Дно...