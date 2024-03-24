Свен Винке пояснил, что у компании нет плохих отношений с владельцем лицензии Dungeons & Dragons

Larian Studios недавно объявила о том, что больше не будет работать в мире Dungeons & Dragons, разрушив надежды на DLC для Baldur's Gate 3 и возможную Baldur's Gate 4. Однако основатель команды утверждает, что между студией и владельцем лицензии D&D нет никакой вражды.

Генеральный директор Свен Винке объявил о расколе во время своего выступления на Game Developers Conference, где он объяснил, что разрабатываемое DLC "не шло от сердца" и что многие разработчики "обрадовались", узнав, что неанонсированный проект отменен.

Многие игроки предположили, что между разработчиком Larian Studios и владельцем D&D компанией Wizards of the Coast могли возникнуть конфликты. Но теперь Винке прояснил ситуацию.

Читая сообщения на Reddit, я хотел бы кое-что прояснит. Wizards of the Coast не виноваты в том, что мы выбрали другое направление. Напротив, они действительно сделали все возможное и были для нас отличным лицензиаром, позволяя нам заниматься своим делом. Это потому, что так будет лучше для Larian.

Совместное сотрудничество еще не закончено: студия продолжит обновлять Baldur's Gate 3, добавив поддержку модов и новые концовки, хотя о "новом контенте" для признанной критиками ролевой игры речи не идет. Над чем же теперь будет работать команда? Винке также заявил, что каким бы ни был следующий полноценный проект команды, это будет "новая вещь". Так что любители Baldur's Gate 3 могут утешиться тем, что команда готовит нечто совершенно оригинальное.