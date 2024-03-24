Свен Винке пояснил, что у компании нет плохих отношений с владельцем лицензии Dungeons & Dragons

Larian Studios недавно объявила о том, что больше не будет работать в мире Dungeons & Dragons, разрушив надежды на DLC для Baldur's Gate 3 и возможную Baldur's Gate 4. Однако основатель команды утверждает, что между студией и владельцем лицензии D&D нет никакой вражды.
Генеральный директор Свен Винке объявил о расколе во время своего выступления на Game Developers Conference, где он объяснил, что разрабатываемое DLC "не шло от сердца" и что многие разработчики "обрадовались", узнав, что неанонсированный проект отменен.
Многие игроки предположили, что между разработчиком Larian Studios и владельцем D&D компанией Wizards of the Coast могли возникнуть конфликты. Но теперь Винке прояснил ситуацию.
Читая сообщения на Reddit, я хотел бы кое-что прояснит. Wizards of the Coast не виноваты в том, что мы выбрали другое направление. Напротив, они действительно сделали все возможное и были для нас отличным лицензиаром, позволяя нам заниматься своим делом. Это потому, что так будет лучше для Larian.
Совместное сотрудничество еще не закончено: студия продолжит обновлять Baldur's Gate 3, добавив поддержку модов и новые концовки, хотя о "новом контенте" для признанной критиками ролевой игры речи не идет. Над чем же теперь будет работать команда? Винке также заявил, что каким бы ни был следующий полноценный проект команды, это будет "новая вещь". Так что любители Baldur's Gate 3 могут утешиться тем, что команда готовит нечто совершенно оригинальное.
Я уже устал его переобувания читать. Сначала он заявляет, что и сама команда топила за создание DLC, теперь снова переобулся и говорит, что все обрадовались, когда разработку свернули. Ему точно надо в политику, как минимум пресс-секретарём какого-нибудь президента, премьер-министра и т. п. Его прошлое высказывание, если что: «Когда дело дошло до Baldur’s Gate 3, все говорили нам: «Вы должны сделать DLC, и вам действительно стоит начать работу над сиквелом, он так успешен и заработал столько денег». Какое-то время я действительно думал: «Да, это то, что мы должны делать, мы должны изменить наши планы и сделать это». Команда действительно сказала: да, мы должны это сделать.
Продавец г@вна и скользкий тип, после релиза я все надеюсь, когда его за ж@пу возьмут фанаты за баги и ложь.
Ну удачи открыто заявлять что DnD менеджеры получили от Larian 90 лямов от продаж, и по этому мы не хотим иметь с ними дела.
Larian сейчас сфокусируются на своих вселенных которых не мало.
Вполне логично, нет желания сидеть в одной игре годами. Тут как в Скайриме - бесконечно можно делать моды и дополнения (если брать сетенг вселенной). А смысл, если есть для желающих мододелы? К тому же как я помню, они хотели для них платформу общую запускать, или уже все, передумали?
Ее не сделали нормально даже, доделывать надо, Минтару через задницу фиксят!
Да какая там логика, просто очередные отмазки от разрабов. Типа "нет желания сидеть в одной игре годами", ага, конечно. А про кучу бабла, которые bg 3 принесла, они уже забыли? Или про обещания насчет DLC? Просто в очередной раз показали, что им плевать на игроков и на свои же слова.
И сравнение со Скайримом вообще не в тему. Там моды делают фанаты, причем бесплатно, а тут речь про официальное дополнение от разрабов, которое игроки ждали и были готовы за него заплатить. Это две большие разницы.
Сегодня обещают платформу, завтра скажут, что передумали, мол, нет желания с этим возиться. Ведь явно же проще свалить все на моддеров и умыть руки.
Сделали хорошую игру и решили дальше идти своим путем.
Решили не платить отчисления держателю лицензии за громкое название (продающее игру).
Игру продает либо громкое имя студии, либо известное название игры, либо очень дорогая реклама.
А Larian достаточно хайповая студия, чтобы не делиться баблом за громкое название игры (продающее продукт)
теперь всё ясно, не хотят платить за лицензию, лучше себе в карман
Да.
Игру продает либо громкое имя студии, либо известное название игры, либо очень дорогая реклама.
Larian достаточно хайповая студия, чтобы не делиться баблом за громкое название игры.
Ну да 90 лямов просто с продаж за имя DnD, да и учитывая новые правила лучше уж одну игру хорошо сделаную чем много но плохо.
Пора бы уже Свену отказаться от этой убогой боёвки с кубиками, и перейти на полноценную скиллозависимую, нерандомизированную боевую систему, без дествительно убогих кубиков, которые хороши только для настолок с жл.
Отказаться? У него никогда такой боёвки и не было, кроме этой игры. А в ней есть лишь потому что это Baldur's gate, в котором изначально была система dnd
у компании нет плохих отношений с владельцем лицензии
потому как у них прекрасные половые отношения
Ну ну, так я и поверил. Небось просто бабки не поделили, вот и все их "другое направление".
Зато обещают добавить "поддержку модов и новые концовки". Вау, какая щедрость! Можно подумать, моды - это полноценная замена DLC. А уж про "новые концовки" вообще смешно, небось парочку роликов добавят и все.
Пора бы уже Свену отказаться от этой убогой боёвки с кубиками, и перейти на полноценный ААА уровня Ведьмака.
Ты хоть подумал что написал?
Да. Кубики- это костыль настолок. Но на ПК можно сделать геймплей гораздо лучше.
Ага, точно. Давай выкинем из игры по DD самую суть DD - ролевую систему. Может, ещё сделаем из неё экшн от третьего лица и добавим открытый мир размером с Туссент? А что, давай ещё и Геральта туда запихнём для верности!
bg - это олдскул и дань традициям. Для экспериментов есть другие игры и другие серии. А здесь люди ждут именно того самого ощущения настольной ролевой игры на компьютере. Так что не надо тут ничего менять в угоду мимолётным веяниям.