Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 965 оценок

В Baldur's Gate 3 добавили возможность сыграть за автомобиль

Extor Menoger Extor Menoger

Для ролевой игры Baldur's Gate 3 вышла необычная модификация от пользователя под ником LaundryDragonmaidOfficial. Она добавляет в игру новую расу и способность, позволяющие превратить персонажа в легковой автомобиль.

Модификация под названием Car Wildshape позволяет либо выбрать автомобиль в качестве расы при создании персонажа, либо использовать новую способность Дикий облик: Автомобиль для трансформации уже в процессе игры. Как и в случае с другими дикими обликами, в форме машины персонаж не может разговаривать или применять обычные заклинания.

Вместо этого появляются уникальные умения. Автомобиль может сбивать противников, отправляя их в полет при столкновении, а также совершать другие тематические действия.

butcher69
8
Raphtallia
В Baldur's Gate 3 добавили возможность сыграть за автомобиль
5
DishonestLythronax

Очередной наркоманский мод, вот это инфоповод. А заголовок-то, будто разрабы официально добавили. Это ж сколько бонусов нафармить можно, просто открыв нексус и выдавая по "новости" на каждый мод!

2
Ольга Бузова

Гроза медведей

Rey4rtRO

Осталось только добавить огня.

1
Пользователь ВКонтакте

А лазерный пулемет не дают?) // Светлана Шипова

kedmaker

Если бы он ещё во время файта трансформировался…)

-zotik-
NieRne

Прям гордость за страну! Видите, до куда наша "ласточка" смогла добраться?

CAN I HABE PIZZA PLS

До гoвнoновсти на пегаче?

Real Slim Shady

ХАХАХА

Valeron13

С дуру можно и хрен сломать.

