В Baldur's Gate 3 добавили возможность сыграть за автомобиль

Для ролевой игры Baldur's Gate 3 вышла необычная модификация от пользователя под ником LaundryDragonmaidOfficial. Она добавляет в игру новую расу и способность, позволяющие превратить персонажа в легковой автомобиль.

Модификация под названием Car Wildshape позволяет либо выбрать автомобиль в качестве расы при создании персонажа, либо использовать новую способность Дикий облик: Автомобиль для трансформации уже в процессе игры. Как и в случае с другими дикими обликами, в форме машины персонаж не может разговаривать или применять обычные заклинания.

Вместо этого появляются уникальные умения. Автомобиль может сбивать противников, отправляя их в полет при столкновении, а также совершать другие тематические действия.