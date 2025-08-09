В Baldur's Gate 3 добавили возможность сыграть за автомобиль

Для ролевой игры Baldur's Gate 3 вышла необычная модификация от пользователя под ником LaundryDragonmaidOfficial. Она добавляет в игру новую расу и способность, позволяющие превратить персонажа в легковой автомобиль.
Модификация под названием Car Wildshape позволяет либо выбрать автомобиль в качестве расы при создании персонажа, либо использовать новую способность Дикий облик: Автомобиль для трансформации уже в процессе игры. Как и в случае с другими дикими обликами, в форме машины персонаж не может разговаривать или применять обычные заклинания.
Вместо этого появляются уникальные умения. Автомобиль может сбивать противников, отправляя их в полет при столкновении, а также совершать другие тематические действия.
Очередной наркоманский мод, вот это инфоповод. А заголовок-то, будто разрабы официально добавили. Это ж сколько бонусов нафармить можно, просто открыв нексус и выдавая по "новости" на каждый мод!
Гроза медведей
Осталось только добавить огня.
А лазерный пулемет не дают?) // Светлана Шипова
Если бы он ещё во время файта трансформировался…)
Прям гордость за страну! Видите, до куда наша "ласточка" смогла добраться?
До гoвнoновсти на пегаче?
ХАХАХА
С дуру можно и хрен сломать.