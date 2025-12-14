В Star Citizen началось новогоднее событие "Luminalia 2955"

В Стар Ситизен начали праздновать "внутригровой новый год". В связи с этим с 10 по 22 декабря, все, кто имеют зарегистрированный аккаунт, могут забирать новогодние внутриигровые подарки на странице события.

Каждый следующий день начинается в 19:00 по Московскому времени. Для получения подарка на аккаунт, покупать игру не обязательно, все подарки останутся на аккаунте навсегда. Но не забудьте использовать реферальный код при регистрации аккаунта (или STAR-3PR5-JXVY)! После релиза игры или ранее, если вы решите приобрести игру, использование реферального кода принесёт вам дополнительные стартовые преимущества. К сожалению пропущенные дни получить уже не удастся, сегодня до 19:00 можно успеть получить две краски на корабль "Спирит С1", а после 19:00 начнётся следующий день.

Внутри же игры стали доступны миссии по доставке новогодних подарков или можно найти коробки с подарками в контейнерах с лутом (эти подарки к аккаунту не привязываются и будут утеряны вместе с вайпом на релизе или ранее).

Помимо подарков на сайте и поиска подарков внутри игры, все зарегистрировавшиеся могут поучаствовать в творческом конкурсе от разработчиков. Цель конкурса нарисовать новогоднюю открытку, в цифровом виде или физическом, участвовать можно в обоих категориях, подробности на странице конкурса на форуме игры. ИИ арты запрещены.

В награду в каждой категории можно получить игровой пакет с техникой со страховкой LTI (обращаю внимание в за третье место выдаётся наземная техника с доступов в игру, поэтому для полёта в космосе нужно будет купить внутри игры корабль):

Так же на время новогоднего события, доступны 4 новогодних стартовых игровых пакета

Включающие в себя доступ в игру, стартовый корабль и два скина к нему:

Так же в наличии всё ещё продаётся игровой пакет с недавно появившимся в игре кораблём, у которого бесконечная страховка LTI, данное предложение ограничено по времени и будет действовать ещё 1-2 недели, после чего данный игровой пакет будет продаваться только с обычной страховкой.

Кто играл в Элиту, тот знает зачем нужна страховка для корабля (купленный за реальные деньги корабль потерять невозможно, но время бесплатного возврата уничтоженного корабля может быть значительно дольше, для сохранения баланса игры. Так же страховки на корабли начнут работать только после релиза).

Не забывайте использовать реферальный код при регистрации и Счастливого наступающего нового Года! и для "граждан" Star Citizena Счастливой Luminalia 2955!

Подробную инструкцию по регистрации вы можете посмотреть в разделе гайды.