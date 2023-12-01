В Baldur's Gate 3 теперь можно трясти членом

Игра года? Игра тысячелетия! И очевидный победитель в номинации "Лучшая поддержка от разработчиков", если (или, скорее, когда) данная категория одержит победу на нашем сайте.
Larian продолжает полировать Baldur's Gate 3, и, как оказалось, полировка коснулась мужских половых органов. Вчера разработчик выпустил пятый крупный пострелизный патч, в котором, помимо прочего, была добавлена физика члена, о чем не было упомянуто в патчноуте.
О своей находке поделился пользователь @ghoulbrainz, который, видимо, случайно обнаружил данную фичу, вдохнувшую новую жизнь в такую, казалось бы, несущественную деталь.
Larian скрытно добавила физику члена, а затем оставила нас наедине с тем, чтобы самим обнаружить этот скример
Физику можно заметить как при создании персонажа, крутя аватар в разные стороны, так и непосредственно в самой игре. Мелочь, а приятно.
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Сбылась мечта миллионов)))
А если допустим женский персонаж, титьками можно потрясти?
Но только синхронно с членом.
А ведь действительно, физика груди для женщин, нужнее)
блин, а у меня карта слабая, могу потрясти только в 20-24 фпсе
За то будешь трясти кинематографично, прям как в поррнухе.
Все остальные игры: "Патч с тысячью улучшений геймплея, новые сюжетные линии, доработка механик"
Baldur's Gate III:
А можно подробнее про эти остальные игры?) Не, новость конечно угарная по-сути, но все же?)
уже запускаешь игру, чтобы проверить?
Мда, осталось только возможность ходить в туалет добавить. А то туалеты в игре есть, а сходить в них полноценно ты не можешь. Рукалицо))
Ну сесть в туалет ведь можно)
приятно смотреть на мужской член?
Вот это круто, а не оптимизация какая-то там))) Ну Лариан конечно дают, даже такую мелочь добавили))
Трясти можно даже перед медведем....главное медведя не перепутать....
Ну вот теперь можно начинать играть🤣
где видео пруф?)
страшно...
Ну что, потрясём своей стариной)
Вот теперь точно игра года!!!!
Заслуженно должна получить "Игру Года"! А уж за это и "Игру Десятилетия" можно дать!!!
следующий важный шаг - этот член можно будет оторвать!
О может и физику бюста, ягодиц завезут. Но не просядет ли тогда все, что только можно.
Сотрудники Лориан полируют мужские члены ©
Зачем так грубо, можно же было трясти причиндалами.
То есть патчноут в две страницы и это все что вы вычитали?
А исправления,эпилог и т д не нужно?
Никому не интересно?
на фоне тряски членом? Разве что добавят сисько- и попотряс у женских персонажей и все, остальное неважно)
Мля, пол года не можешь нормально поиграть, так как карта тупо черная одни метки и все. А они бля члены прокачивают, ну трындец🤦♂️🤦♀️🤦♂️. Да уж "лучшая поддержка от разработчиков".