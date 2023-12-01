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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 319 оценок

В Baldur's Gate 3 теперь можно трясти членом

Procy_on
Новости

Игра года? Игра тысячелетия! И очевидный победитель в номинации "Лучшая поддержка от разработчиков", если (или, скорее, когда) данная категория одержит победу на нашем сайте.

Larian продолжает полировать Baldur's Gate 3, и, как оказалось, полировка коснулась мужских половых органов. Вчера разработчик выпустил пятый крупный пострелизный патч, в котором, помимо прочего, была добавлена физика члена, о чем не было упомянуто в патчноуте.

О своей находке поделился пользователь @ghoulbrainz, который, видимо, случайно обнаружил данную фичу, вдохнувшую новую жизнь в такую, казалось бы, несущественную деталь.

Larian скрытно добавила физику члена, а затем оставила нас наедине с тем, чтобы самим обнаружить этот скример

Физику можно заметить как при создании персонажа, крутя аватар в разные стороны, так и непосредственно в самой игре. Мелочь, а приятно.

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34
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
inkomniak

Сбылась мечта миллионов)))

26
Уильям Аркетт

А если допустим женский персонаж, титьками можно потрясти?

9
TAPAKAH222

Но только синхронно с членом.

13
Kazerad

А ведь действительно, физика груди для женщин, нужнее)

11
r23dom Kazerad

блин, а у меня карта слабая, могу потрясти только в 20-24 фпсе

1
moblin r23dom

За то будешь трясти кинематографично, прям как в поррнухе.

0
Artery Kaulitz

Все остальные игры: "Патч с тысячью улучшений геймплея, новые сюжетные линии, доработка механик"
Baldur's Gate III:

9
DarkScorpius

А можно подробнее про эти остальные игры?) Не, новость конечно угарная по-сути, но все же?)

1
Tokito77
В Baldur's Gate 3 теперь можно трясти членом
Спойлер
9
Procy_on

уже запускаешь игру, чтобы проверить?

6
Mimocrocodil

Мда, осталось только возможность ходить в туалет добавить. А то туалеты в игре есть, а сходить в них полноценно ты не можешь. Рукалицо))

3
Уильям Аркетт

Ну сесть в туалет ведь можно)

0
tesla707
Мелочь, а приятно

приятно смотреть на мужской член?

2
6363

Вот это круто, а не оптимизация какая-то там))) Ну Лариан конечно дают, даже такую мелочь добавили))

1
Lvinomord

Трясти можно даже перед медведем....главное медведя не перепутать....

1
cthulhu42

Ну вот теперь можно начинать играть🤣

1
Xndr DeKoz

где видео пруф?)

1
Mandalordek
Larian скрытно добавила физику члена, а затем оставила нас наедине с тем, чтобы самим обнаружить этот скример

страшно...

0
Kazerad

Ну что, потрясём своей стариной)

0
Борис Юринов

Вот теперь точно игра года!!!!

0
Octocperevertoc

Заслуженно должна получить "Игру Года"! А уж за это и "Игру Десятилетия" можно дать!!!

0
Бенедикт Вольфрамович
0
Чукча в чуме

следующий важный шаг - этот член можно будет оторвать!

0
Беркут Слеер

О может и физику бюста, ягодиц завезут. Но не просядет ли тогда все, что только можно.

0
Илья Рак
Larian продолжает полировать Baldur's Gate 3, и, как оказалось, полировка коснулась мужских половых органов

Сотрудники Лориан полируют мужские члены ©

0
tvorog8088

Зачем так грубо, можно же было трясти причиндалами.

-3
Великий Алладин

То есть патчноут в две страницы и это все что вы вычитали?

А исправления,эпилог и т д не нужно?

Никому не интересно?

-3
DarkScorpius
А исправления,эпилог и т д не нужно?

на фоне тряски членом? Разве что добавят сисько- и попотряс у женских персонажей и все, остальное неважно)

4
MitRiL

Мля, пол года не можешь нормально поиграть, так как карта тупо черная одни метки и все. А они бля члены прокачивают, ну трындец🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️. Да уж "лучшая поддержка от разработчиков".

-4