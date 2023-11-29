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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 9 271 оценка

В пятом патче Baldur's Gate 3 появится эпилог

butcher69
Новости

Larian Studios объявила о том, что пятый патч для Baldur's Gate 3 будет содержать эпилог к игре.

Что именно будет включено в эпилог не сообщается, но он должен быть интересным. Larian использовала изображение Уизерса для анонса новости, но причастен ли к этому персонаж, пока неизвестно. Но если он причастен, то возможно местом действия эпилога будет выбран лагерь игрока. Будут ли наши герои вспоминать свои приключения перед костром?

На данный момент у пятого патча Baldur's Gate 3 нет даты выхода, но Larian подтвердила, что он будет включен в физическое издание для Xbox, дата выхода которого будет объявлена на The Game Awards 2023.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
АркадийСеменовичБоярский

"Будут ли наши герои вспоминать свои приключения перед костром?" - А большего и не надо)

6
1LoneWolf1

На ютубе вроде был датамайн, скомпилированный голосовой ролик почти на 2 часа, там Иссохший рассказывает о судьбе героев и мира, скорее всего этот эпилог и восстановили.

2
Mimocrocodil

Им потребовалось ПЯТЬ патчей, чтобы добавить такую элементарную вещь. Игра тысячелетия, по другому и не скажешь))

2
DarkScorpius

Другая "игра тысячелетия по версии маркетологов" пока еле-еле осилила один патч. При том, что ресурсы "другой" игры не сравнить с ресурсами Лариан.

0
Камелия20

во многих играх вообще нет концовки нормальный. Игры беседки например

-1