В свежем хотфиксе для Baldurs Gate 3 исправили несколько сбоев и ошибок

Грандиозная ролевая игра Baldur’s Gate 3 получила свой двадцать второй хотфикс. Этот хотфикс уже доступен для загрузки на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Одним из ключевых изменений является исправление ошибок в диалогах с Минтарой. Кроме того, были внесены изменения в интерфейс. Например, голосовой чат теперь не будет перекрывать миникарту на разделенном экране.
Если вы играете в Baldur's Gate 3 на Xbox, вам также будет приятно узнать, что в этом обновлении к вашей игре были применены исправления 20 и 21, так что проблем с функцией кросс-сохранений у вас больше не возникнет.
Также были исправлены несколько сбоев и ошибок, из-за которых игроки могли столкнуться с проблемами при продолжении прохождения игры. Полный список изменений можно найти на странице игры в Steam.
через годик поиграю в отшлифованную
Та по факту там всё идеально, исправляют баги которые встречаются дай бог у одного и 100 000 игроков, я прошел и за всю игру увидел только один баг 3й акт, а так всё почти идеально.