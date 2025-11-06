Ball x Pit преодолел рубеж в 750 тысяч проданных копий

Рогалик Ball x Pit достиг впечатляющего результата — игра разошлась тиражом в 750 тысяч копий. Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и намекнули на подготовку нового контента, не раскрывая деталей. Сообщество активно реагирует на успех проекта: игроки требуют дополнительных уровней, новых механик и интересуются сроками следующего обновления. Пока точные даты будущих апдейтов остаются неизвестными.

BALL x PIT предлагает исследовать фэнтезийную вселенную, собирать уникальные комбинации оружия через механику сплавления шаров и восстанавливать разрушенный город, возводя здания, полезные для прохождения уровней. Игра получила исключительно положительные отзывы в Steam — 95% пользователей рекомендуют проект. Среди главных достоинств фанаты отмечают увлекательный геймплей, приятную графику и оригинальные игровые механики.

Проект вышел 15 октября 2025 года на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC, а 28 октября состоялся релиз версии для Nintendo Switch 2. Рогалики продолжают набирать популярность, сочетая простоту механик с высокой реиграбельностью. BALL x PIT выделяется на их фоне уникальной системой крафта оружия через комбинации шаров, что добавляет элемент головоломки и стратегического планирования в динамичный игровой процесс.

Успех проекта подтверждает интерес игроков к инновационным рогаликам и создаёт ожидание новых обновлений, которые расширят возможности уже полюбившейся вселенной.