Bang-On Balls: Chronicles выйдет 5 октября на PS4, Xbox One, Switch и PC. Версии для PS5 и Xbox Series подоспеют позже

Трёхмерный платформер, вдохновлённый лучшими играми жанра, в том числе Mario, Sonic the Hedgehog и Banjo-Kazooie.

Станьте героем шарообразной формы, примеряйте флаги разных стран, стильные аксессуары, и отправляйтесь в приключение по вдохновлённым историческими событиями локациям. На локациях вас ожидают всевозможные испытания, секретные тайны, сокровища, оружия и полезная экипировка, которая не только украсит вашего персонажа, но и даст ему преимущество в бою.