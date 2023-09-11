Bang-On Balls: Chronicles выйдет 5 октября на PS4, Xbox One, Switch и PC. Версии для PS5 и Xbox Series подоспеют позже

Приключенческая игра-песочница с открытым миром Bang-On Balls: Chronicles покинет ранний доступ и получит полноценный релиз на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam) 5 октября, объявили издатель Untold Tales и разработчик Exit Plan. На PlayStation 5 и Xbox Series появится позднее.
На протяжении всей нашей карьеры мы создавали игры, которые требовали очень высокого уровня производства по многим направлениям, — отметил в пресс-релизе соучредитель Exit Plan Дэмиен Моннье. — Жесткое управление, разнообразный игровой процесс, продуманный дизайн уровней, множество контента, сложные системы искусственного интеллекта — этот список можно продолжать. И все это для того, чтобы эти огромные карты казались живыми и на них было интересно играть часами. Несмотря на то, что мы сейчас являемся инди-разработчиками, здесь мы применили тот же подход и стандарты. В основе игры лежит идея дать игрокам что-то, что абсолютно наполнено разнообразными делами, но в которые всегда интересно играть. Это то, что можно легко запустить на несколько минут отдыха и почувствовать, что вы добились прогресса, или это игра, в которую вы играете 40 или более часов.
Bang-On Balls: Chronicles пребывала в Steam Early Access c 3 марта 2021 года.