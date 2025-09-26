ЧАТ ИГРЫ
Barkour 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, Инди, От третьего лица
5.9 7 оценок

Вышел трейлер динамичного стелс-экшена про пса-спецагента - Barkour

Simple Jack Simple Jack

Сайт IGN опубликовал геймплейный трейлер приключенческого стелс-экшена с элементами платформера Barkour, разрабатываемого VARSAV Game Studios. Авторы также анонсировали демоверсию, которая выйдет 2 октября 2025-го.

Фишка проекта в том, что главный герой — не человек, а отважный пес-спецагент T.H.U.N.D.E.R. По сюжету он работает на секретную организацию и спасает мир от зла.

В ролике показали протагониста на различных миссиях. Видно, что герой действует не только скрытно, хотя этот способ эффективен.

В Barkour для успешного прохождения заданий нужно будет использовать акробатические навыки, планировать действия и применять гаджеты. Как говорят разработчики, каждое дело можно завершить разными способами и стратегиями.

Barkour выйдет в 2025-м, но даты релиза еще нет. Поддержка русского языка не заявлена.

Комментарии:  3
Neko-Aheron

Была игра о котике, теперь о собаке... когда о слонах ?

Anton Vasiljev

что не так с играми о животных?

ka27